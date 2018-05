Semaine de la profession infirmière 2018 : du 7 au 13 mai - Former le présent, développer l'avenir







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) donne le coup d'envoi à la 26e Semaine de la profession infirmière, qui se déroulera jusqu'au dimanche 13 mai. Sous le thème Former le présent, développer l'avenir, la campagne destinée aux quelque 75 000 infirmières et infirmiers du Québec rappelle l'importance des expertises infirmières et de la mobilisation vers une culture de développement professionnel afin d'assurer la qualité des soins infirmiers et la prestation sécuritaire des soins de santé en général.

Les besoins de la population, les connaissances scientifiques et les technologies de la santé étant en pleine évolution, la profession infirmière doit s'appuyer sur de solides piliers en vue de réaffirmer son rôle incontournable dans le système de santé.

Apport unique au sein des équipes de soins

« Dans ce contexte de transformation, nous devons nous donner les moyens d'occuper pleinement notre champ d'exercice et de veiller à l'utilisation optimale de nos compétences. Le développement professionnel est un levier indispensable pour y arriver, affirme Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ. Que ce soit par la formation continue, la pratique clinique au quotidien et les échanges avec des experts chevronnés dans un domaine spécifique, nous encouragerons les infirmières et infirmiers du Québec à poursuivre dans cette voie. Cette culture professionnelle ne peut qu'entretenir la confiance que le public éprouve envers les membres de notre profession. »

Reconnaître la contribution infirmière

L'OIIQ rendra hommage à tous ses membres à l'aide d'une campagne à leur image sur ses diverses plateformes numériques et dans l'ensemble des milieux de soins. Tout au long de la prochaine année, le thème Former le présent, développer l'avenir sera le fil conducteur des communications de l'OIIQ et teintera par ailleurs la deuxième saison de la websérie Stagiaire d'un jour à stagiairedunjour.ca, dont la première saison avait remporté un vif succès avec ses 2,5 millions de visionnements sur les médias sociaux.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Au 31 mars 2018, il comptait quelque 75 000 membres et quelque 15 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat de promouvoir une pratique infirmière de qualité et de contribuer au maintien des compétences des infirmières et des infirmiers.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 13:49 et diffusé par :