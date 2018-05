Ouverture d'un point de service de CLSC à l'Île-des-Soeurs







VERDUN, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des efforts ayant pour objectif de rapprocher les services de la population québécoise, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que la députée de Verdun et ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, madame Isabelle Melançon, ont annoncé aujourd'hui qu'un point de service de CLSC ouvrira ses portes à l'Île-des-Soeurs cet automne.

Ce point de service, qui relèvera du CLSC de Verdun, sera situé au 1, Place du Commerce, local 340, dans des locaux d'une superficie de 385,8 mètres carrés. Sous l'angle financier, le projet comporte un bail d'une durée de dix ans dont le loyer représente un coût annuel de 197 042 $, entièrement financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Un financement récurrent annuel de 134 903 $ s'ajoute pour assumer les coûts d'exploitation, de même qu'une somme non récurrente de 93 220 $ pour les coûts de démarrage et de l'équipement.

Citations :

« L'ouverture de ce point de service vient répondre à un besoin réel des résidents de l'Île-des-Soeurs, et nous avons à coeur d'y répondre de manière concrète, comme en fait foi ce projet. Cela témoigne de nos efforts pour bien adapter l'offre de service du réseau à la réalité démographique de chaque communauté, et de permettre aux usagers de bénéficier des soins requis, le plus près possible de leur domicile. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis que la population de l'Île-des-Soeurs puisse bénéficier de cette bonification de l'offre de service, qui contribuera à la qualité de vie de nombreux citoyens. Plusieurs personnes potentiellement vulnérables pourront ainsi recevoir les soins nécessaires dans leur propre milieu, près de chez elles, notamment les aînés et les jeunes familles, qui représentent ensemble près de la moitié de la communauté. Je me suis engagée envers la population de l'île et je suis aujourd'hui extrêmement fière d'annoncer l'ouverture prochaine de ce point de service. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Cette initiative contribuera à l'amélioration de l'accessibilité des soins ainsi qu'au mieux-être de la population. Cette annonce démontre que le gouvernement a à coeur de déployer des actions concrètes destinées à mieux répondre à la hausse des besoins de notre région en matière de santé, ce dont nous pouvons nous réjouir. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

L'ouverture, prévue en octobre, permettra d'offrir de nouveaux services à la population, soit

un centre de prélèvements sanguins et d'analyse d'échantillons biologiques;

des services de santé courants, c'est-à-dire des soins infirmiers sur rendez-vous et de la vaccination saisonnière;

et un programme jeunesse, incluant la périnatalité, le suivi postnatal et la vaccination des enfants de 0 à 12 ans.

Ces nouveaux services sur place s'ajouteront aux services de soutien à domicile déjà offerts à la communauté.

Rappelons que la population de l'Île-des-Soeurs représente 30 % de la population de Verdun.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 13:45 et diffusé par :