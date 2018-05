La ministre McKenna déclare que l'intégrité écologique constitue la première priorité en matière de gestion de Parcs Canada







La ministre publie une réponse formelle aux contributions reçus de la population canadienne concernant l'avenir de Parcs Canada

OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - Les parcs nationaux et les aires protégées du Canada jouent un rôle essentiel pour façonner notre identité nationale, protéger la faune et notre patrimoine naturel, lutter contre les changements climatiques et soutenir l'emploi et le développement économique partout au pays. Le gouvernement du Canada est déterminé à préserver le patrimoine naturel et culturel du Canada pour les générations à venir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a présenté sa réponse à la contribution historique reçue du public concernant l'avenir de Parcs Canada communiquée grâce à la Table ronde de la ministre, Parlons de Parcs Canada!.

En réponse à la rétroaction reçue de la part de plus de 13 000 Canadiens et Canadiennes, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a présenté trois priorités pour Parcs Canada :

Protéger et restaurer nos parcs nationaux et lieux historiques grâce à des investissements ciblés, en limitant le développement et en travaillant avec les Autochtones et avec les provinces et territoires et en s'assurant que l'intégrité écologique est la priorité absolue dans l'examen de tous les aspects de la gestion des parcs nationaux. Permettre aux Canadiens et Canadiennes de découvrir et de nouer des liens avec nos parcs nationaux et notre patrimoine grâce à des idées novatrices contribuant à les faire connaître. Maintenir pour les générations futures la valeur incroyable, tant écologique qu'économique, que procurent nos parcs et lieux historiques nationaux aux collectivités.

La réponse de la ministre McKenna détermine l'orientation en ce qui a trait à la gestion future de Parcs Canada, et des progrès ont déjà été accomplis dans plusieurs domaines clés sur lesquels était axé la consultation Parlons de Parcs Canada!

Grâce au budget de 2018, le gouvernement réalise un investissement historique de plus de 1,3 milliard de dollars pour protéger la nature, les parcs et les espaces sauvages du Canada, ce qui comprend du financement pour Parcs Canada afin de soutenir les objectifs de biodiversité du Canada et de favoriser la conservation des écosystèmes naturels. De plus, le gouvernement poursuit les progrès pour étendre le réseau d'aires protégées à l'appui de l'engagement international du Canada de conserver 17 pour cent des terres et 10 pour cent des océans d'ici 2020. Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les Inuits du Nunavut et le gouvernement du Nunavut, s'emploie déjà à la création de la plus grande aire protégée du Canada à Tallurutiup Imanga/détroit de Lancaster et compte créer une réserve de parc national dans la région du Sud de l'Okanagan en partenariat avec la nation Sylix/Okanagan et le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Pour favoriser la réconciliation et permette une plus grande participation des Autochtones dans la gestion des sites de Parcs Canada, la ministre a souligné l'importance de reconnaître et de respecter les droits, l'histoire et les cultures des Autochtones et de rétablir les liens avec les eaux et les terres ancestrales. À cette fin, le gouvernement investit 23,9 millions de dollars grâce au budget de 2018 pour intégrer les points de vue, l'histoire et le patrimoine autochtones aux parcs nationaux, aux aires marines de conservation et aux lieux historiques gérés par Parcs Canada. Le gouvernement soutient également les nouveaux programmes de gardiens autochtones et ceux en place dans les sites de Parcs Canada et ailleurs, parmi d'autres initiatives.

L'intégrité commémorative de nos lieux patrimoniaux est aussi essentielle. Dans le but de renforcer la conservation du patrimoine, du travail est déjà en cours pour revoir les mesures législatives, les outils financiers et les pratiques exemplaires. La ministre McKenna a en outre signalé qu'une large place devrait être faite aux nouveaux programmes d'interprétation, aux technologies numériques et aux partenariats pour aider à faire connaître notre patrimoine diversifié afin que les générations futures puissent mieux comprendre notre histoire riche et variée.

À l'avenir, des programmes et des initiatives seront élaborés afin d'encourager une plus grande diversité de visiteurs dans les sites de Parcs Canada afin que davantage de Canadiens et Canadiennes, et particulièrement les jeunes et les gens ayant des capacités diverses, fassent l'expérience du plein air et en apprennent davantage sur notre patrimoine.

Pour atteindre un tel objectif, à compter de 2018 et pour les années à venir, le gouvernement offre l'accès gratuit aux sites de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins et l'accès gratuit pendant un an aux nouveaux citoyens canadiens. Une telle initiative s'appuie sur le succès de l'accès gratuit pour tous les Canadiens et Canadiennes dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada. La ministre s'est engagée à investir dans d'autres initiatives grâce auxquelles il sera plus facile pour la population canadienne de découvrir la nature et de se rapprocher de l'histoire, notamment l'expansion du programme d'initiation au camping (jusqu'à 70 000 participants en 2017) et le développement plus poussé de l'application mobile Parcs Canada (plus de 170 000 téléchargements à ce jour).

Dans sa réponse, la ministre McKenna a reconnu le rôle important que l'industrie du tourisme et les entreprises locales qui se trouvent dans les centaines de collectivités adjacentes aux sites de Parcs Canada jouent dans la création d'emploi et l'activité économique, démontrant clairement que l'environnement et l'économie vont de pair.

Les points de vue exprimés par les Canadiennes et Canadiens pendant la Table ronde de la ministre de 2017, Parlons de Parcs Canada!, contribueront à façonner l'avenir des sites de Parcs Canada pour les prochaines décennies. Parcs Canada examinera les mesures à prendre dans la réponse de la ministre et élaborera des plans pour les mettre en oeuvre à court, moyen et long terme.

Citation

« La rétroaction sans précédent du public que nous avons reçue démontre comment les Canadiennes et Canadiens de partout au pays ont à coeur notre patrimoine naturel et culturel commun. Je suis fière de présenter les étapes concrètes que nous prenons en réponse à cette rétroaction, notamment faire de l'intégrité écologique la première priorité dans la prise de décisions concernant l'avenir de nos parcs nationaux, et s'assurer que plus de Canadiens et Canadiennes ont accès aux lieux naturels et historiques. Je me réjouis à la perspective de travailler avec nos partenaires dans des collectivités aux quatre coins du pays, et en particulier avec les Autochtones, afin de protéger, de partager et de maintenir l'héritage naturel et culturel essentiel du Canada pour les générations à venir. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Pour la première fois, la Table ronde de la ministre a recueilli l'opinion de l'ensemble de la population canadienne ainsi que des principaux intervenants. Plus de 8 000 Canadiens et Canadiennes ont fait connaître leur point de vue au moyen de rassemblements publics, d'ateliers en personne et de présentations écrites ainsi qu'en ligne. En outre, 5 000 de plus ont participé sur les réseaux sociaux.

Mandat de Parcs Canada : Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada , et en favorisons chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

: Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du , et en favorisons chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Parcs Canada gère l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux d'aires patrimoniales protégées naturelles et culturelles au monde, qui comprend 46 parcs nationaux, 171 lieux historiques nationaux, quatre aires marines de conservation et un parc urbain national.

Plus de 27 millions de visiteurs du Canada et d'ailleurs ont célébré le 150 e anniversaire de la Confédération en accédant gratuitement aux sites de Parcs Canada en 2017.

et d'ailleurs ont célébré le 150 anniversaire de la Confédération en accédant gratuitement aux sites de Parcs Canada en 2017. Parcs Canada travaille actuellement avec plus de 300 communautés autochtones pour conserver le patrimoine naturel et culturel du Canada et raconter les histoires de ces endroits extraordinaires.

et raconter les histoires de ces endroits extraordinaires. Les sites de Parcs Canada contribuent à générer annuellement un produit intérieur brut de près de 3,3 milliards de dollars et soutiennent environ 40 000 emplois d'équivalents temps plein dans l'ensemble du pays.

Document connexe

Le rapport final résume les commentaires reçus par Parcs Canada, énonce la réponse de la ministre et décrit les thèmes dégagés de la mobilisation. Visitez le site parlonsdeparcscanada.ca pour accéder au rapport.

Liens connexes

Document d'information

L'Agence Parcs Canada

Premier service de parcs nationaux au monde, depuis plus d'un siècle, Parcs Canada se consacre à la préservation de l'impressionnant patrimoine naturel et culturel du Canada et au rapprochement des Canadiens et Canadiennes avec les merveilles naturelles et les lieux historiques de leur pays.

Le mandat de Parcs Canada demeure inchangé depuis plus de 100 ans :

Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et en favorisons chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

Le réseau d'aires protégées de Parcs Canada qui a vu le jour en 1885 avec la création du premier parc national à Banff, en Alberta, s'étend maintenant à 46 parcs nationaux, un parc urbain national, 171 lieux historiques nationaux (gérés par Parcs Canada) et quatre aires marines nationales de conservation.

La Table ronde de la ministre

En vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, le ou la ministre responsable de l'Agence Parcs Canada doit organiser une table ronde tous les deux ans afin de connaître l'avis des Canadiens et Canadiennes sur des questions relevant de l'Agence. La dernière table ronde a été tenue en juin 2014.

La ministre de l'Environnement et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a tenu la consultation la plus vaste et exhaustive jamais entreprise sur le travail de Parcs Canada. Appelée Parlons de Parcs Canada!, la consultation a eu lieu du 9 au 27 janvier 2017. L'ensemble de la population canadienne ainsi que les principaux intervenants ont été invités à s'exprimer sur le travail de Parcs Canada et l'avenir des lieux patrimoniaux nationaux du Canada. La réponse a été sans précédent : Plus de 8 000 Canadiens et Canadiennes ont participé à la consultation en ligne, aux rassemblements publics, aux ateliers en personne et aux présentations écrites. En outre, plus de 5 000 Canadiens et Canadiennes ont fait connaître leur point de vue par le biais des médias sociaux.

Les contributions ont été reçues en ligne à l'adresse www.parlonsdeparcscanada.ca grâce à des cahiers électroniques et une page interactive de commentaires. Six séances de mobilisation des intervenants ont eu lieu à Halifax, Ottawa, Toronto, Calgary, Vancouver et Iqaluit et quatre activités d'information et d'engagement du public se sont déroulées dans de grands espaces publics à Montréal, Toronto, Vancouver et Halifax.

La discussion

Le 150e anniversaire du Canada a donné au gouvernement l'occasion d'entendre les points de vue des tous les Canadiens et Canadiennes sur les changements environnementaux et sociaux qui pourraient avoir une incidence sur la conservation et l'utilisation des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation et d'étudier les possibilités de collaboration entre le gouvernement, les intervenants, les Autochtones et l'ensemble de la population canadienne pour s'adapter à ces changements.

À partir d'un tel engagement historique, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a présenté trois priorités pour Parcs Canada.

Protéger et restaurer nos parcs nationaux et lieux historiques grâce à des investissements ciblés, en limitant le développement et en travaillant avec les Autochtones et avec les provinces et territoires et en s'assurant que l'intégrité écologique est la priorité absolue dans l'examen de tous les aspects de la gestion des parcs nationaux. Permettre aux Canadiens et Canadiennes de découvrir et de nouer des liens avec nos parcs nationaux et notre patrimoine grâce à des idées novatrices contribuant à les faire connaître. Maintenir pour les générations futures la valeur incroyable, tant écologique qu'économique, que procurent nos parcs et lieux historiques nationaux aux collectivités. Ils permettent notamment de lutter contre les changements climatiques, de protéger les espèces en péril et de façonner notre identité canadienne en plus de représenter des emplois et des perspectives économiques pour les collectivités locales.

Peuples autochtones

Aucune relation n'est plus importante pour le Canada que la relation que nous entretenons avec les peuples autochtones. Parcs Canada a établi des relations importantes avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour la gestion, la conservation, l'utilisation et la jouissance des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation. Parcs Canada travaille depuis des décennies pour favoriser la gestion coopérative des lieux protégés avec les Autochtones. La gestion coopérative aide à enrichir et renforcer la planification, la gestion et l'exploitation des lieux protégés et favorise la réconciliation par le dialogue et la collaboration sur la conservation et l'utilisation des lieux utilisés traditionnellement par les Autochtones depuis des temps immémoriaux.

Renseignements supplémentaires

Pour en savoir plus sur Parcs Canada et la Table ronde de la ministre de 2017, Parlons de Parcs Canada!, ou lire la réponse de la ministre à la consultation, veuillez visiter le site www.parlonsdeparcscanada.ca.

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 13:15 et diffusé par :