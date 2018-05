Le Canada et le Québec appuient un meilleur service de transport en commun pour les résidents de Trois-Rivières







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent qu'investir dans les infrastructures de transport en commun est fondamental pour la croissance économique, la réduction de la pollution atmosphérique et la création de collectivités inclusives où chacun a accès aux services publics et à des possibilités d'emploi.

Le ministre du Commerce international et député fédéral de Saint-Maurice?Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne et le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, ont annoncé aujourd'hui un investissement de près de 10,4 millions de dollars pour la réalisation de 19 projets de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR), somme provenant du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun. Le gouvernement du Canada investira près de 5,8 millions de dollars dans ces projets et le gouvernement du Québec accordera une aide financière de plus de 4,6 millions de dollars. La STTR complétera le financement.

Parmi les projets qui bénéficieront de cette contribution, on compte notamment l'acquisition d'autobus hybrides et urbains, de midibus qui faciliteront la circulation dans le centre-ville, ainsi que de minibus pour le transport adapté afin de renouveler le parc de véhicules. La STTR pourra également aménager plusieurs débarcadères avec abribus afin de desservir le cégep, le centre hospitalier de Trois-Rivières, le collège Laflèche et l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Une fois terminés, ces travaux rendront le système de transport en commun de Trois-Rivières plus fiable, efficace et inclusif, répondant ainsi aux besoins immédiats de la communauté tout en prévoyant une augmentation future de l'achalandage.

Citations

« Les infrastructures de transport en commun efficaces et modernes jouent un rôle important dans la création de communautés durables et la croissance de la classe moyenne. En investissant dans des projets comme ceux-ci à Trois-Rivières, le gouvernement du Canada aide les communautés partout au Québec à améliorer la mobilité de leurs résidents, à répondre à la demande croissante et à fournir les aménagements clés pour favoriser le développement économique. »

Le ministre du Commerce international et député de Saint-Maurice?Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

«?Je suis heureuse d'annoncer ces investissements des gouvernements du Québec et du Canada qui favoriseront le maintien, l'amélioration et le développement des infrastructures du transport collectif dans la région de Trois-Rivières. Ces investissements contribueront très certainement à offrir aux résidents de la région un réseau de transport en commun plus structurant et plus performant.?»

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin

« Je suis particulièrement heureux de voir que nos gouvernements ont à coeur l'efficacité du transport collectif à Trois-Rivières. Nous pouvons nous réjouir de ces investissements majeurs qui garantiront à la population trifluvienne une plus grande fluidité dans les transports.?»

Le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard

«?La Société de transport de Trois-Rivières remercie les gouvernements du Canada et du Québec pour l'octroi de ces importantes subventions. Ces investissements représentent une occasion exceptionnelle qui nous permet non seulement d'actualiser l'ensemble de notre offre de service, mais également d'acquérir les outils et le matériel essentiels à la réalisation de nos engagements envers les citoyens de Trois-Rivières. »

Le président de la Société de transport de Trois-Rivières, M. Luc Tremblay

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De cette somme, 28,7 milliards de dollars seront consacrés à des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement du Québec prévoit investir, par l'intermédiaire du Plan québécois des infrastructures, plus de 100,4 milliards de dollars pour les 10 prochaines années, notamment en éducation, en santé et en transport, afin d'améliorer la qualité de vie des familles et de créer des conditions favorables à l'innovation et à la croissance économique.

Produit connexe

Renseignements financiers et liste des projets

Document d'information

Le Canada et le Québec appuient un meilleur service de transport en commun pour les résidents de Trois-Rivières

Investissement totalisant près de 10,4 millions de dollars

Fonds pour l'infrastructure de transport en commun

Les gouvernements du Canada et du Québec investissent 10 396 800 $ dans 19 projets de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) visant l'amélioration des déplacements, la réduction de la pollution atmosphérique, le renforcement des collectivités et la croissance de l'économie régionale.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 5 776 000 $, ce qui représente 50 % des coûts admissibles totaux et la province verse une somme de 4 620 800 $, ce qui constitue 40 % des coûts admissibles totaux. La STTR complétera le financement.

Liste des nouveaux projets

Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Financement de la STTR Date de commencement prévue 3 autobus hybrides 2019 1 775 000 $ 1 420 000 $ 355 000 $ 1er avril 2018 2 autobus urbains 2018 1 050 000 $ 840 000 $ 210 000 $ 1er mai 2017 3 Midibus urbains diesel 783 500 $ 626 800 $ 156 700 $ 1er décembre 2017 Nouveau point de correspondance dans le cadre d'un plan de transport 750 000 $ 600 000 $ 150 000 $ 1er avril 2018 Réfection de la toiture du centre de service 700 000 $ 560 000 $ 140 000 $ 1er janvier 2019 3 Minibus - Transport adapté 242 500 $ 194 000 $ 48 500 $ 1er mai 2016 Débarcadères 80 000 $ 64 000 16 000 $ 1er mars 2018 Compresseur à air et pompe à vérin hydraulique 62 500 $ 50 000 12 500 $ 1er janvier 2019 Balayeuse-récurreuse autoportée industrielle 50 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 1er janvier 2018 Construction d'une voie de retournement d'un circuit en tête de ligne 50 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 1er avril 2018 1 véhicule de service et d'entretien pour le réseau 45 000 $ 36 000 $ 9 000 $ 1er mai 2018 Remplacement de compteur de passagers 45 000 $ 36 000 $ 9 000 $ 1er février 2018 1 véhicule de service hybride 37 500 $ 30 000 $ 7 500 $ 21 février 2018 Séparateurs d'huile du centre de service 37 500 $ 30 000 $ 7 500 $ 1er janvier 2019 Installation permanente en distribution d'urée 15 000 $ 12 000 $ 3 000 $ 1er juin 2018 Mise aux normes des vestiaires des mécaniciens 15 000 $ 12 000 $ 3 000 $ 1er février 2018 Étude profil clientèle 15 000 $ 12 000 $ 3 000 $ 1er avril 2018 Marquage au sol dans le stationnement du centre de service 12 500 $ 10 000 $ 2 500 $ 1er juin 2018 Phase 2- 5S, méthode d'organisation du travail 10 000 $ 8 000 $ 2 000 $ 1er septembre 2018

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 13:30 et diffusé par :