MovieCoin lance, pour l'industrie du divertissement, un fonds et une plate?forme de financement révolutionnaires s'appuyant sur la technologie de la chaîne de blocs







Ce système novateur démocratisera les possibilités d'investissement à Hollywood et offrira une transparence sans précédent et des procédures de paiement améliorées pour les transactions financières de l'industrie

LOS ANGELES, 7 mai 2018 /CNW/ - MovieCoin (l'« Entreprise ») a lancé un fonds de financement pour le divertissement qui transformera l'industrie en offrant aux investisseurs admissibles une occasion sans précédent d'investir dans des films, des émissions de télévision et d'autres produits stratégiques d'Hollywood au moyen d'une plate?forme de financement s'appuyant sur la technologie de la chaîne de blocs et d'une cryptomonnaie. Le tout permettra d'accroître considérablement la transparence des intervenants et d'améliorer de manière importante les pratiques de comptabilité et de paiement au sein de l'industrie.

L'Entreprise met en place une pièce de monnaie virtuelle (la « pièce de monnaie virtuelle du fonds ») afin d'amasser des fonds pour financer des films, des émissions de télévision et d'autres produits de divertissement de l'industrie. Chaque pièce de monnaie du fonds représentera une participation aux projets financés par le fonds. L'Entreprise prévoit que ces pièces de monnaie offriront aux investisseurs une divisibilité infinie et une liquidité accrue par rapport aux modes de financement existants au sein de l'industrie. Les pièces de monnaie du fonds ne seront vendues qu'à des investisseurs qualifiés au sens du Regulation D (règlement D) pris en application de la United States Securities Exchange Act (loi sur les opérations de bourse aux États-Unis) pour les citoyens des États?Unis et du Regulation S (règlement S), pris en application de cette même loi, pour les non?citoyens des États-Unis.

La plate?forme de financement MovieCoin attribuera une valeur cryptographique aux films et aux émissions de télévision que l'Entreprise a l'intention de financer au moyen du Proof-of-Asset Protocol (protocole de preuve de possession des avoirs) de BANKEX, de petits contrats et d'un ensemble d'actifs bien pensé. La plate?forme offrira aux financiers et à d'autres institutions un registre immuable et transparent de l'ensemble des dépenses, des rentrées de fonds, des titres et des participations pour chaque projet financé par l'Entreprise.

En plus de la pièce de monnaie virtuelle du fonds, l'Entreprise crée aussi une cryptomonnaie appelée « Moviecoin ». Elle permettra aux consommateurs d'acheter des billets de cinéma, d'acheter ou de louer des films ou des émissions de télévision, en formats DVD et Blu-ray ou au moyen des services transactionnels de vidéo sur demande, et de s'inscrire à des programmes offerts par d'autres fournisseurs de services de vidéo sur demande et de télévision payante. Les transactions effectuées avec la cryptomonnaie Moviecoin seront enregistrées dans la chaîne de blocs et les montants correspondants seront immédiatement versés à chaque bâilleur de fonds, investisseur, distributeur, association commerciale et participant ayant une part des profits, et ce, en évitant les goulots d'étranglement et les intermédiaires qui encombrent actuellement les systèmes comptables d'Hollywood. Ensemble, la plate?forme MovieCoin et la cryptommonaie Moviecoin offriront à tous les participants financiers à un projet donné un aperçu complet des volets financier, de distribution et d'exploitation du projet, de la phase d'acquisition à la phase finale de celui?ci, en passant par toutes les fenêtres par lesquelles les consommateurs achètent ou louent du contenu, ou encore s'inscrivent pour voir du contenu.

« La capacité d'investir dans cette industrie du divertissement mondial rapportant 2 billions de dollars par année était auparavant hors de portée de tous les investisseurs, à l'exception de quelques institutions bancaires et initiés privilégiés », a déclaré Christopher Woodrow, président et chef de la direction de MovieCoin. « Notre plate?forme et notre cryptomonnaie changeront la donne, car ils transformeront considérablement la façon dont chaque production cinématographique, émission de télévision et autre projet lié à un média connexe est financé. »

Igor Khmel, président et chef de la direction de BANKEX, a ajouté ceci : « La transparence accrue assurée par la plate?forme rendra le produit auquel on a attribué une valeur cryptographique plus clair et compréhensible pour les investisseurs institutionnels et la communauté de financement professionnelle. Cette initiative constitue le premier cas commercial de réelle attribution d'une valeur cryptographique à un produit, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde; il s'agit en outre de l'un des exemples les plus évidents de la manière dont la technologie de premier plan et la pensée novatrice peuvent être conjugées pour complètement remanier et renforcer une industrie comme celle de la production cinématographique, plus particulièrement à l'aide de la technologie de la chaîne de blocs et de l'économie d'actifs numériques ».

À propos de MovieCoin

MovieCoin est une plate?forme de financement de prochaine génération pour l'industrie du divertissement s'appuyant sur la technologie de la chaîne de blocs. L'Entreprise offre aux investisseurs une occasion sans précédent de participer directement au financement de films et d'émissions de télévision d'Hollywood, en optant pour une transparence complète en ce qui a trait à l'utilisation de leur argent et du rendement de leurs investissements. MovieCoin accélérera l'obtention de résultats à partir du capital investi, améliorera la liquidité et éliminera les processus de comptabilité et de paiement désuets qui, par le passé, ont découragé les investisseurs et ont eu un effet néfaste sur le rendement. L'Entreprise est dirigée par une équipe hautement expérimentée de professionnels accomplis de l'industrie ayant une vaste expertise dans les domaines des services bancaires d'investissement, de la gestion de portefeuilles, du droit des sociétés, du droit du divertissement de même que du financement, de la production et de la distribution cinématographiques. Pour de plus amples renseignements à propos de MovieCoin, visitez le www.moviecoinco.com.

À propos de BANKEX

BANKEX est une société de technologie financière et d'entreprise prônant le concept de « bank-as-a-service » (l'institution financière en tant que service) qui a recours au Proof-of-Asset Protocol (protocole de preuve de possession des avoirs). Ce protocole permet aux propriétaires d'actifs de convertir leurs actifs en produits numériques et de les vendre sous cette forme. À l'aide de solutions de technologie financière normalisées, BANKEX souhaite combler le fossé entre le secteur émergeant de la chaîne de blocs et le secteur financier traditionnel, tout particulièrement au moyen de solutions de technologie de l'information raffinées. Pour de plus amples renseignements à propos de Bankex, visitez le www.bankex.com.

Personnes?ressources pour les médias :

Aidan O'Connor

Prosek Partners, pour le compte de MovieCoin

1?646?402?6642

aoconnor@prosek.com

William Brawner

Qnary, pour le compte de BANKEX

1?202?329?1389

william.brawner@qnary.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/687165/MovieCoin_Logo.jpg

SOURCE MovieCoin

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 13:21 et diffusé par :