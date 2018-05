Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador annoncent l'offre d'un nouveau service intégré à PerLE à l'intention des restaurateurs







Ce service en ligne gratuit fera gagner du temps aux entrepreneurs en réduisant le fardeau administratif lié à l'obtention des permis et licences

ST. JOHN'S, le 7 mai 2018 /CNW/ - Il sera désormais plus facile pour les entrepreneurs de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, de démarrer et d'exploiter un restaurant.

La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, et la ministre de Service Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Sherry Gambin-Walsh, ont annoncé aujourd'hui l'offre d'un service novateur intégré à PerLE qui simplifiera l'ouverture d'un restaurant.

La Liste de contrôle pour l'ouverture d'un restaurant aidera les nouveaux restaurateurs à faire toutes les démarches nécessaires pour lancer leur entreprise. Ils pourront obtenir la liste des inspections, des permis et des licences demandés aux diverses étapes du processus. Ils pourront aussi faire un suivi des temps d'attente et des coûts potentiels. Ce service simplifié réduira le temps consacré par les restaurateurs à la recherche de renseignements essentiels et les aidera à respecter les exigences réglementaires associées au démarrage d'une entreprise.

« Les petites entreprises sont des moteurs clés de croissance économique et jouent un rôle essentiel dans la prospérité à long terme du Canada. PerLE fait gagner du temps aux entrepreneurs en allégeant leur fardeau administratif, et je suis convaincue que la Ville de St. John's, ainsi que ses restaurateurs, profiteront de ce nouveau service. Notre gouvernement poursuivra sa collaboration avec les autres ordres de gouvernement afin d'appuyer les entreprises de l'ensemble du Canada qui innovent, créent des emplois et contribuent à la prospérité de nos collectivités. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

« Il s'agit d'une étape importante pour les restaurateurs qui attendaient l'arrivée de ce service avec impatience. La Liste de contrôle pour l'ouverture d'un restaurant aidera les entrepreneurs à trouver plus facilement l'information appropriée sans qu'ils aient à fouiller dans toute la paperasse administrative, ce qui leur permettra de gagner du temps précieux pour faire croître leur petite entreprise. Ils pourront maintenant utiliser un guichet unique en ligne pour déterminer rapidement les permis et licences qu'ils doivent obtenir auprès de chaque ordre de gouvernement. »

-- La ministre de Service Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Sherry Gambin-Walsh

« St. John's est en voie de devenir l'une des meilleures destinations culinaires du Canada grâce à la créativité de ses entrepreneurs. La nouvelle liste de contrôle de PerLE pour l'ouverture d'un restaurant éliminera tout doute chez les futurs restaurateurs lorsque viendra le temps de déterminer les coûts, et les permis et licences nécessaires pour ouvrir un nouvel établissement. Ils seront ainsi capables de concentrer leurs efforts sur d'autres aspects de leur nouvelle entreprise dans le but de la faire prospérer. »

-- Le maire de St. John's, Danny Breen

Les faits en bref

PerLE est une initiative de collaboration unique mettant en jeu tous les ordres de gouvernement qui aide les entrepreneurs à déterminer les permis et licences nécessaires pour démarrer et faire croître leur entreprise.

Toutes les provinces et tous les territoires souscrivent au service PerLE; et plus de 1 000 municipalités et une Première Nation offrent le service, ce qui signifie que plus de 70 % de la population du pays y a maintenant accès.

Le projet de la Liste de contrôle pour l'ouverture d'un restaurant est dirigé par le bureau national de PerLE. Terre-Neuve-et- Labrador est la troisième province à offrir ce service.

Le service PerLE simplifie l'accès à l'information sur les permis et les licences pour les entreprises canadiennes

Le service en ligne PerLE aide les entreprises canadiennes à déterminer quels permis et licences elles doivent se procurer et comment procéder. Les entrepreneurs doivent d'abord entrer des renseignements sur les activités qu'ils prévoient exercer. PerLE génère ensuite une liste de tous les permis et licences nécessaires par ordre de gouvernement, en ajoutant des précisions sur chacun. La liste contient aussi des liens vers les sites des diverses administrations où les entrepreneurs peuvent obtenir plus de renseignements et, dans certains cas, présenter des demandes en ligne.

Les divers ordres de gouvernement utilisent PerLE pour fournir plus facilement aux entreprises des renseignements précis sur les permis et les licences. Toutes les provinces et tous les territoires souscrivent maintenant au service PerLE, et plus de 1000 municipalités et une Première Nation offrent maintenant le service. C'est donc plus de 70 % de la population canadienne qui y a désormais accès. Consultez le site Web de PerLE (www.bizpal.ca) pour obtenir la liste complète des administrations participantes.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada est le ministère fédéral responsable de PerLE, et il appuie les fonctions centralisées du service. PerLE démontre bien la volonté du gouvernement du Canada de travailler en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les administrations municipales pour assurer une plus grande harmonisation des programmes complémentaires offerts en soutien aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement du Canada est déterminé à créer un environnement d'affaires concurrentiel qui favorise l'innovation et permet de réduire les formalités administratives. Le service PerLE a contribué à la réussite de l'initiative gouvernementale visant à réduire le fardeau administratif des petites entreprises.

Le succès de PerLE repose en partie sur les partenariats établis entre le gouvernement fédéral et les administrations provinciales, territoriales et municipales. Ces partenariats fonctionnent selon un modèle de gouvernance et de prévision de coûts partagées et la prise de décisions en collaboration. Chaque partenaire doit fournir ses renseignements au service PerLE et les mettre à jour.

Cet outil interactif et intelligent de recherche de permis et licences peut être consulté à partir du site Web provincial de PerLE (en anglais). Consultez le site Web de PerLE (www.bizpal.ca) pour obtenir plus de renseignements.

