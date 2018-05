VIA Rail enregistre une solide croissance en 2017







FAITS SAILLANTS DE 2017

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

ENSEMBLE DES LIAISONS

Hausse de l'achalandage de 10,5 % | 4,4 millions de passagers

Hausse des produits totaux de 12,8 %

CORRIDOR QUÉBEC-WINDSOR

4,1 millions de passagers| Hausse de 11,1 % par rapport à 2016

Hausse des produits de 14,0 % par rapport à 2016

L'OCÉAN : MONTRÉAL-HALIFAX

78?763 passagers| Hausse de 1,5 % par rapport à 2016

Hausse des produits de 5,2 % par rapport à 2016

LE CANADIEN : TORONTO-VANCOUVER

104?960 passagers| Hausse de 12,6 % par rapport à 2016

Hausse des produits de 16,8 % par rapport à 2016

OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Poursuivant sa trajectoire ascendante des quatre dernières années, VIA Rail Canada (VIA Rail) a de nouveau affiché de solides résultats en 2017. Soucieuse d'offrir une voie sensée pour les voyageurs, la Société a fourni à 4,4 millions de passagers un moyen de transport unique, sécuritaire et confortable partout au pays. Il s'agit là d'une hausse de 10,5 % par rapport à 2016 - et de la croissance la plus importante sur une période de 12 mois en 10 ans. Les produits ont totalisé 365,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12,8 % par rapport à 2016.

Une stratégie tournée vers l'avenir pour répondre à la demande croissante

« Parallèlement aux célébrations du 150e anniversaire du Canada, c'est avec une grande fierté que de nouveaux membres ont joint les rangs du conseil d'administration de VIA Rail au cours de l'année. Le conseil d'administration est particulièrement inspiré par la stratégie d'avenir qui s'est manifestée dans le plan Destination 2025. Nous avons examiné et approuvé le projet de renouvellement de la flotte pour le corridor Québec-Windsor, pour lequel les fonds ont été octroyés par le gouvernement du Canada dans son budget 2018-2019. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration et de tous les employés de VIA Rail, je souhaite exprimer notre plus sincère gratitude au gouvernement du Canada pour cet investissement dans notre avenir », a déclaré Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration de VIA Rail.

« Certains moments de 2017 ont mis en lumière la persévérance des employés de VIA Rail et leur engagement à servir nos passagers. Grâce à la carte-voyage Canada 150, des milliers de jeunes des quatre coins du pays sont montés à bord de nos trains pour découvrir l'immense richesse du Canada. VIA Rail a soigneusement préparé cette aventure dans chacun de ses services alors que le personnel des gares et à bord des trains s'est assuré de traiter nos voyageurs aux petits soins. Et, le jour de Noël, lorsque des conditions météorologiques dangereuses ont forcé un train à s'arrêter dans le village de Spy Hill, en Saskatchewan, les membres de la communauté et nos employés ont uni leurs efforts pour faire de cette journée un Noël mémorable », a affirmé le président et chef de la direction de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano.

« L'année 2017 a battu tous les records. Nous nous attendons à continuer sur cette lancée en 2018 alors que nous célébrons le 40e anniversaire de la création de VIA Rail, une société d'État vouée au transport ferroviaire voyageurs. Nous travaillons sur des projets qui permettront à VIA Rail de contribuer encore davantage au progrès économique, social et environnemental du Canada grâce à un réseau de transport voyageurs intervilles efficace, accessible, abordable et encore plus durable », a de plus indiqué M. Desjardins-Siciliano.

Célébrations du 150e anniversaire du Canada

En 2017, nous avons célébré le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Le chemin de fer a contribué à l'établissement et à l'unification des communautés à travers le pays, à la fois au sens propre et au sens figuré, et en 2017, la force d'unité du train a continué de se faire sentir. Pendant cette année anniversaire phare, VIA Rail a célébré avec les Canadiennes et Canadiens en participant à plus de 200 événements aux quatre coins du pays. Ces événements ont été choisis en raison de leur caractère rassembleur et du fait qu'ils mettent en valeur notre culture et favorisent la diversité.

Le mois de juillet 2017 fut une expérience remarquable pour plus de 4?000 jeunes qui ont pu voyager de façon illimitée dans tout le pays grâce à la carte-voyage Canada 150 offerte au prix symbolique de 150 $. Les détenteurs de la carte-voyage ont fait le récit de leur périple en utilisant le mot-clic #Viacanada150 sur Instagram, Twitter, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Plus de 500 000 personnes ont pu prendre connaissance de ces récits authentiquement canadiens.

Les passagers avant tout

En 2017, nous avons augmenté notre capacité de 5,3 % dans le Corridor par rapport à 2016 afin de mieux servir notre clientèle en croissance. Nous avons apporté de nombreuses améliorations à nos horaires, notamment en ajoutant de façon permanente des départs et des arrêts dans le corridor Québec-Windsor, ainsi que des départs pour le train Océan durant la période des Fêtes.

Déterminée à offrir la meilleure expérience client qui soit, VIA Rail a aussi continué de bonifier ses services. La Société a proposé de nouveaux menus en classe Économie et en classe Affaires, toujours avec le souhait de mettre en valeur les produits canadiens.

Conformément à sa stratégie de mobilité durable, VIA Rail a installé des bornes de recharge pour voitures électriques dans les stationnements de plusieurs gares.

Dans le cadre de son engagement à l'égard de l'accessibilité de ses installations, VIA Rail a révisé sa politique d'accessibilité qui est entrée en vigueur en janvier 2018. VIA Rail offre maintenant de la place pour deux passagers en fauteuils triporteurs qualifiés qui voyagent ensemble sur le même train.

Les adeptes de VIA Rail : une communauté en expansion

La campagne de marketing primée « Pourquoi tu ne prends pas le train? » de VIA Rail s'est poursuivie durant l'année et encourageait les gens à prendre du recul et à réévaluer leurs habitudes de transport.

Le blogue voyages de VIA Rail a continué de mettre en lumière les collectivités dynamiques du Canada et est devenu une source d'inspiration pour plus de 111?000 visiteurs en 2017.

Consolider les actifs de VIA Rail

Au cours de l'année, nous avons investi environ 40 millions de dollars dans le cadre de 60 projets d'immobilisations dans nos centres de maintenance et nos gares.

En outre, nous avons investi 2,5 millions de dollars pour rénover nos deux Centres client VIA (CCV), situés à Montréal et à Moncton, ainsi que notre Centre de contrôle de l'exploitation à Montréal, pour en faire des installations modernes de calibre international.

On peut télécharger le rapport annuel de VIA Rail à : https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via/gouvernance-et-rapports/rapports-annuels

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port approximativement 4,4 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq Prix de l'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Instagram @viarailcanada

VIA : Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 12:11 et diffusé par :