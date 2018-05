Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2018 - Début de la période de dépôt des projets pour les festivals et événements







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère du Tourisme annonce le début de la période de dépôt des projets dans le cadre du Programme d'aide financière aux festivals et événements touristiques pour la saison hiver-printemps 2018. À compter d'aujourd'hui, et jusqu'au 8 juin inclusivement, les promoteurs dont les festivals et les événements auront lieu entre le 1er novembre et le 30 avril 2018 peuvent déposer une demande d'aide financière par l'entremise du site Web du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois, ainsi que le rayonnement des régions au Québec et à l'extérieur de ses frontières.

Les représentants d'entreprises ou d'organismes qui désirent présenter une demande doivent consulter les critères d'admissibilité, s'inscrire sur le site Web du Ministère et fournir les documents exigés d'ici le 8 juin 2018.

