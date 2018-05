AdRealm et UPLTV nomment Li-Berlit directrice générale des affaires et opérations en Europe







SINGAPOUR, 7 mai 2018 /PRNewswire/ -- AdRealm et UPLTV ont nommé Mei Li-Berlit directrice générale pour la Région Europe et elle sera basée à Düsseldorf en Allemagne. Dans le cadre d'une initiative d'édification d'un écosystème de publicité numérique pilotée par chaînes de blocs, AdRealm a établi un partenariat avec UPLTV, résultant en une médiation publicitaire mondiale conduite par intelligence artificielle et desservant plusieurs dizaines de millions d'impressions journalières. Ceci a permis d'aider des milliers de titres de jeux mobiles à améliorer leurs performances grâce à une optimisation de la valeur à vie de leur clientèle. Li-Berlit dirigera l'expansion de l'entreprise en Europe de même que les opérations régionales à la fois pour Adrealm et UPLTV.

« Nous sommes ravis que Mei Li-Berlit assume la position de DG en Europe pour nos deux entreprises ; elle jouera un rôle clé pour UPLTV et AdRealm au moment où nous assistons à l'innovation et à l'émergence des chaînes de blocs en Europe, » a commenté Brian Xie, président d'AdRealm Foundation.

« De pair avec des leaders sur nos autres marchés clés, Mei consolidera nos efforts de restructuration de la chaîne d'approvisionnement dans la publicité numérique. Son expérience considérable de la gestion d'entreprise, des stratégies et des solutions appliquées aux médias représente un élément vital dans notre vision mondiale. Nous sommes très enthousiastes de la voir se joindre à nous, » a conclu Xie.

D'origine chinoise, Li-Berlit est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de RwtH Aachen et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA). Avant son arrivée, Li-Berlit occupait des fonctions dirigeantes chez NTT DoCoMo (net mobile AG) ; elle a également été directrice générale de Gold Kiwi Media, filiale de net mobile AG où elle conduisant les ventes, les partenariats et les stratégies de chaînes. Elle possède par ailleurs 778mobile, prestataire d'innovations et de solutions mobiles se concentrant sur le contenu, le marketing en ligne et la publicité pour les produits d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C).

La nomination de Li-Berlit fait partie de plans plus vastes d'expansion mondiale des affaires pour UPLTV et AdRealm ayant déjà établi des bureaux et des équipes au niveau de marchés locaux en Corée, à Singapour et au Viêt Nam. D'autres implantations sont prévues dans un avenir proche à mesure que le développement des produits et des opérations prendra de l'ampleur.

À propos d'AdRealm

AdRealm a été fondée afin de remodeler l'écosystème mondial de la publicité numérique par l'intermédiaire de la technologie des chaînes de blocs. AdRealm vise à résoudre les problèmes qui pèsent sur le secteur, comme la fraude aux données, la mobilité des données, leur fuite, etc. Dans ce sens, elle souhaite proposer un environnement qui soit régulé par des codes et assurer ainsi une chaîne d'approvisionnement équitable et ouverte pour tous les participants de l'industrie. AdRealm se penche à l'heure actuelle sur le premier produit de démonstration de la chaîne, lequel doit être mis en circulation au début de la seconde moitié de 2018.

À propos d'UPLTV

UPLTV est une médiation publicitaire mobile à l'échelle mondiale se spécialisant dans l'optimisation et la prévision de valeur à vie de clientèle dans le domaine des développeurs et éditeurs de jeux mobiles.

UPLTV travaille aujourd'hui avec plus de 300 développeurs et éditeurs de jeux afin de parvenir à une plus grande efficacité de monétisation à l'intérieur des apps, ainsi qu'une meilleure expérience pour le consommateur. Elle totalise plus de 30 millions d'affichages publicitaires par jour.

