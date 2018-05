Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026 - Québec octroie 5 M$ à Aéro Montréal pour lancer l'initiative Accélérateur 360°







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 5 millions de dollars à Aéro Montréal afin de mettre en oeuvre la nouvelle initiative Accélérateur 360°, laquelle est destinée à accélérer la croissance à l'international des PME de l'industrie aérospatiale. Ce projet s'inscrit dans le troisième axe de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026, qui est entièrement consacré aux PME et qui vise à les rendre plus compétitives et mieux adaptées aux nouvelles technologies.

La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, a profité de sa présence à l'assemblée générale annuelle d'Aéro Montréal pour en faire l'annonce.

L'initiative Accélérateur 360° se veut une démarche structurée d'accompagnement et de développement des affaires à l'international. Les activités prévues incluent :

une veille active des occasions d'affaires à l'international, exercée grâce à l'expertise du réseau québécois des attachés économiques à l'international, des différents intervenants du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation ou encore d'experts du secteur privé;

la préparation des PME participantes au développement des affaires à l'international;

un accompagnement ciblé offert à chaque groupe de deux PME ou plus, qui collaboreront pour saisir des occasions d'affaires à l'international.

Au total, l'initiative prévoit l'accompagnement de 30 à 35 PME, qui tenteront de saisir une trentaine d'occasions d'affaires au cours des cinq prochaines années.

Citations :

« Qu'il s'agisse de s'intégrer davantage aux chaînes mondiales d'approvisionnement ou d'accroître leur présence sur les marchés d'exportation, les PME du secteur de l'aérospatiale ont de nombreux défis à relever, ce qui suppose qu'elles doivent être plus grandes, plus fortes et plus compétitives. L'Accélérateur 360° favorisera la collaboration entre les PME québécoises afin de répondre à des occasions d'affaires ciblées à l'international, leur permettant d'offrir des produits et des services plus complets et concurrentiels. Cette collaboration accrue amènera nos PME à poursuivre leur rapprochement, ce qui sera favorable à une consolidation souhaitable de l'industrie. Le lancement de cette initiative confirme ainsi l'engagement de notre gouvernement à soutenir la croissance de l'industrie aérospatiale québécoise, qui fait notre fierté à l'international. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« L'industrie aérospatiale compte parmi les secteurs les plus dynamiques de l'économie du Québec. Depuis des décennies, elle rayonne à l'échelle internationale grâce au savoir-faire québécois, à l'excellence de nos réalisations et à notre capacité à prendre notre place dans un secteur de haute technologie. Plus particulièrement, Montréal est reconnue comme l'un des trois plus grands centres aérospatiaux internationaux. Fort de ce constat, l'Accélérateur 360° favorisera les rapprochements entre les PME afin de les inciter à collaborer davantage pour l'obtention de nouveaux mandats à l'international. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« L'Accélérateur 360° est une initiative totalement innovante qui va nous permettre d'amener les PME ayant des capacités industrielles complémentaires à développer des affinités et à se regrouper dans le but d'atteindre une masse critique pour assurer leur compétitivité et, éventuellement, décrocher de plus gros contrats à l'international ».

Suzanne Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

Faits saillants :

Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation réunissant l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des établissements d'enseignement et des centres de recherche. Il comprend également les associations et les syndicats de l'aérospatiale. Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène mondiale.

En mai 2016, le gouvernement du Québec a mis en place la Stratégie québécoise de l'aérospatiale. Dotée d'une enveloppe de 250 millions de dollars permettant des interventions totalisant 510 millions de dollars sur cinq ans, cette stratégie mise sur quatre axes d'intervention, à partir desquels dix objectifs et une trentaine d'initiatives ont été définis afin notamment d'aider l'ensemble des intervenants à continuer d'assurer le développement de la main-d'oeuvre, à prendre le virage vers l'industrie 4.0 et à innover davantage pour mettre au point de nouveaux produits et procédés.

