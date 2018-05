Développement économique régional et croissance des PME - Mise sur pied d'un fonds local de solidarité dans la MRC de Kamouraska







SAINT-PASCAL, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) verse une contribution financière de 100 000 $ à la Municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska pour la création d'un fonds local de solidarité (FLS), lequel favorisera la croissance des entreprises et le développement économique régional.

À ce soutien gouvernemental s'ajoutent une somme de 50 000 $ issue de la MRC de Kamouraska ainsi qu'une contribution financière maximale de 750 000 $ versée sous la forme de crédit variable à l'investissement et provenant de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ.

Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Rappelons qu'en mars 2017, le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 3,5 millions de dollars à la FQM pour faciliter et encourager la création de 35 nouveaux FLS sur les territoires qui n'en disposaient pas.

Citations :

« Grâce à ce fonds local de solidarité, les entreprises de la MRC de Kamouraska pourront bénéficier d'un accès simplifié au financement et ainsi mettre en oeuvre des initiatives porteuses pour la Côte-du-Sud et ses communautés. Chose certaine, nos entreprises possèdent les forces et le talent requis pour se distinguer et exceller dans leurs domaines respectifs. Je salue donc cette mesure prometteuse et, surtout, la grande mobilisation des acteurs régionaux. »

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement

« En soutenant la création de ce fonds local de solidarité dans la MRC de Kamouraska, notre gouvernement envoie un message clair quant à la nécessité de soutenir la croissance des entreprises et de stimuler la création d'emplois dans la région du Bas-Saint-Laurent. C'est une condition essentielle au développement économique régional et à la vigueur des entreprises bas-laurentiennes. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Le réseau des Fonds locaux de solidarité s'est construit au fil du temps grâce au dévouement et à l'engagement des élus municipaux, des partenaires locaux et du gouvernement du Québec. C'est un merveilleux outil pour soutenir l'économie locale par l'entremise du développement des PME ainsi que par la création et le maintien d'emplois durables et de qualité. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

En tout, 77 FLS sont maintenant en place dans 72 MRC et municipalités du Québec.

Afin de simplifier les démarches des PME, l'accès au financement est facilité par une gestion conjointe des FLS et des fonds locaux d'investissement, lesquels ont aussi été mis à la disposition des MRC par le gouvernement du Québec.

Ce sont 31,5 millions de dollars additionnels qui seront investis par le gouvernement du Québec et ses partenaires pour soutenir les PME dans toutes les régions du Québec.

Ces sommes s'ajoutent aux 82 millions de dollars actuellement disponibles dans les FLS pour appuyer les PME québécoises et l'économie locale, soit 22 millions de dollars provenant des partenaires, dont près de 10 millions de dollars du gouvernement du Québec, et 60 millions de dollars attribués par l'organisme Fonds locaux de solidarité FTQ.

