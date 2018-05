Les Canadiens et les Canadiennes de l'Ouest bénéficient d'espaces communautaires améliorés







Au total, plus de 770 projets d'infrastructures communautaires de l'Ouest canadien ont bénéficié d'une aide financière dans le cadre des célébrations de Canada 150

OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - Investir dans les infrastructures communautaires et culturelles est essentiel au maintien de collectivités dynamiques et inclusives. Les installations communautaires et culturelles sont des endroits où les familles peuvent s'amuser ensemble, où les voisins peuvent se rencontrer et où les Canadiens et les Canadiennes peuvent célébrer les nombreuses cultures qui constituent notre pays. Elles sont au coeur des villes et des quartiers du Canada.

Le gouvernement du Canada est fier des résultats obtenus grâce aux 91,3 millions de dollars investis dans les infrastructures communautaires de l'Ouest canadien. Les projets que le gouvernement a appuyés dans le cadre du 150e anniversaire du Canada ont amélioré les infrastructures communautaires et culturelles, ont créé un meilleur avenir pour les peuples autochtones et ont favorisé une économie axée sur la croissance propre dans l'Ouest.

L'aide financière fédérale a permis de financer l'amélioration de parcs, de terrains de jeux, de parcours de conditionnement physique, de centres communautaires et d'installations culturelles. Les améliorations apportées à ces espaces communautaires ont aussi stimulé l'activité économique locale et facilité l'accès aux espaces publics pour rendre les collectivités plus fortes et plus inclusives.

Les projets ont reçu une aide financière dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150), un programme du gouvernement du Canada visant à appuyer des projets d'infrastructure communautaire dans l'ensemble du pays. Dans l'Ouest canadien, le PIC 150 a été administré par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Le programme a pris fin le 31 mars 2018.

Citations

« Nos investissements dans des projets d'édification communautaire ont donné d'excellents résultats. Nous avons souligné le 150e anniversaire du Canada en améliorant les lieux qui nous rassemblent - les endroits qui nous permettent de garder la forme, de nous détendre et de se retrouver entre amis et voisins. Dans un pays où les gens viennent de tous les coins du monde, ces espaces communautaires nous permettent de créer des liens de compréhension commune et d'amitié. À ce titre, ils personnifient véritablement les valeurs d'ouverture, de diversité et d'inclusion qui définissent l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Faits en bref

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 était un programme national de 300 millions de dollars établi pour célébrer le 150 e anniversaire du Canada par l'entremise d'investissements dans les espaces communautaires qui rassemblent les Canadiens et les Canadiennes, une partie de l'aide financière étant fournie par un organisme de développement régional dans chacune des régions du pays.

anniversaire du par l'entremise d'investissements dans les espaces communautaires qui rassemblent les Canadiens et les Canadiennes, une partie de l'aide financière étant fournie par un organisme de développement régional dans chacune des régions du pays. Le programme visait à laisser un héritage durable en appuyant la rénovation ou l'amélioration d'infrastructures et d'installations existantes à l'échelle du pays qui apportent des avantages communautaires et culturels au public.

La répartition des projets et des investissements approuvés est la suivante :

Colombie-Britannique - 222 projets totalisant 35 030 507 $;



Alberta - 224 projets totalisant 30 113 848 $;

Saskatchewan - 175 projets totalisant 12 406 540 $;

Manitoba - 150 projets totalisant 13 785, 435 $.

DOCUMENT D'INFORMATION : Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 dans l'Ouest canadien

L'année 2017 a marqué le 150e anniversaire de la Confédération, une occasion pour tous les Canadiens d'établir des liens avec le passé, de célébrer les réalisations du pays et de se tourner vers l'avenir. Il s'agissait d'une occasion de réfléchir à ce que signifie être Canadien et d'approfondir notre sentiment d'appartenance, en plus d'entrer dans une nouvelle ère d'optimisme et d'espoir à l'échelle du pays.

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150), un fond de 300 millions de dollars établi pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, a marqué l'occasion, en investissant dans des projets, de remettre en état, de rénover ou d'améliorer des installations communautaires et culturelles. Ces espaces contribuent à définir le sentiment d'appartenance, de fierté et d'utilité d'une collectivité, en plus de faire en sorte que Canada 150 laisse un héritage durable.

Dans l'Ouest canadien, le gouvernement du Canada a investi plus de 91,3 millions de dollars pour rénover ou améliorer au-delà de 770 installations et infrastructures communautaires qui procurent des avantages communautaires et culturels au public.

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada était chargé d'administrer le programme dans les quatre provinces de l'Ouest. Le programme a officiellement pris fin le 31 mars 2018.

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, le PIC 150 a appuyé 222 projets grâce à l'approbation d'investissements totalisant 35 030 507 $.

En Colombie-Britannique, Gibsons est l'une des collectivités qui ont bénéficié d'un projet financé dans le cadre du PIC 150. La Gibsons Building Society a reçu une aide financière pour rénover le Nicholas Sonntag Marine Education Centre. Depuis l'ouverture du nouveau centre et de la salle multifonctionnelle à l'automne 2017, la Gibsons Building Society a monté 30 expositions fascinantes qui mettent en vedette 70 différentes espèces locales du monde sous-marin d'une grande richesse de la baie de Howe. Plus de 1 500 visiteurs de tous les âges ont visité (et revisité) l'aquarium pour observer les habitats magnifiques, apprenant à apprécier davantage le milieu marin.

Alberta

En Alberta, le PIC 150 a appuyé 224 projets grâce à l'approbation d'investissements totalisant 30 113 848 $.

Grande Prairie est l'une des collectivités de l'Alberta qui ont bénéficié d'un projet financé dans le cadre du PIC 150. La salle communautaire de Clarkson, l'un des bâtiments d'origine à Evergreen Park, a reçu une aide financière pour effectuer des rénovations qui ont contribué à prolonger la durée de vie du bâtiment. Sa modernisation lui a donné un nouveau souffle, lui permettant d'être un espace public attrayant pour l'organisation d'évènements. La salle communautaire de Clarkson a une importance historique pour la collectivité. Elle porte le nom du pionnier Douglas Clarkson, qui a aidé à mettre en place le réseau de distribution électrique pour alimenter les fermes en Alberta.

Saskatchewan

En Saskatchewan, le PIC 150 a appuyé 175 projets grâce à l'approbation d'investissements totalisant 12 406 540 $.

Le Young Men's Christian Association (YMCA) de Regina est un exemple de projet réalisé en Saskatchewan qui a bénéficié d'une aide financière dans le cadre du PIC 150. Le YMCA a établi un partenariat avec Executive Mat Service Ltd. dans le cadre du programme Green Thumb, une initiative visant à réduire la quantité de déchets qui se retrouvent généralement au site d'enfouissement. Grâce à l'aide financière du PIC 150, le YMCA a investi dans un système de chaudières pour récupérer l'énergie afin de chauffer la piscine de son installation. Le nouveau système utilise des boulettes de biocombustible constituées de papier recyclé et de déchets alimentaires recueillis dans toute la ville. La mise à niveau démontrera qu'un système de récupération d'énergie fonctionne dans un contexte commercial. Cela permettra aussi de réduire considérablement le recours au gaz naturel par le YMCA grâce à l'utilisation de déchets comme source de chaleur de remplacement. Le YMCA estime que son nouveau système de chaudières est un moyen de contrôler les coûts et de mieux servir les clients, en plus de faire preuve d'une excellente gérance de l'environnement.

Manitoba

Au Manitoba, le PIC 150 a appuyé 150 projets grâce à l'approbation d'investissements totalisant 13 785 435 $.

Le Winkler Recreation Complex à Winkler est l'un des projets réalisés au Manitoba qui ont bénéficié d'une aide financière dans le cadre du PIC 150. La collectivité s'est servie des fonds pour apporter plusieurs améliorations à l'aréna, notamment l'installation d'une rampe extérieure, de portes automatisées, de revêtements de sol en caoutchouc et de bancs dans les vestiaires. Avant les rénovations, l'aréna n'était pas entièrement accessible aux utilisateurs à mobilité réduite. Les améliorations apportées à l'installation ont permis aux personnes de tous les âges et de toutes les capacités d'accéder à l'aréna.

