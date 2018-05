Konica Minolta : un chef de file des fournisseurs d'appareils multifonctions selon IDC MarketScape







MISSISSAUGA, Ontario, 07 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est ravie d'annoncer qu'elle ressort une fois de plus comme un chef de file dans l'analyse annuelle (document no US43533617, février 2018) d'IDC MarketScape, un outil qui évalue le marché américain des fournisseurs d'appareils multifonctions intelligents.



Selon cette évaluation, Konica Minolta poursuit sa croissance et réussit à équilibrer les gains dans son marché principal avec ses nouveautés côté services et technologies. Plus encore, Konica Minolta est l'un des fournisseurs les plus visionnaires quant à l'environnement de bureau; à preuve, elle a déjà commencé à se doter d'une offre de produits qui l'aidera à suivre le rythme des avancées technologiques du virage numérique.

« L'une des grandes conclusions de l'étude souligne l'importance capitale du service, déclare Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Konica Minolta. Nous savons que ce sont les personnes derrière la technologie qui font pencher la balance. C'est pourquoi nous cherchons toujours à dépasser les attentes de notre clientèle. »

« Konica Minolta ressort comme un chef de file sur le marché américain des fournisseurs d'appareils multifonctions intelligents selon l'analyse d'IDC MarketScape. Pour répondre aux besoins en solutions de copie et d'impression, Konica Minolta offre un vaste éventail d'appareils, doublés d'une foule de logiciels et de services, affirme Keith Kmetz, vice-président des solutions d'imagerie, d'impression et de processus documentaires à IDC. Surtout, Konica Minolta est l'une des plus visionnaires quant à l'environnement de bureau; à preuve, elle a déjà commencé à se doter d'une offre de produits qui l'aidera à suivre le rythme des avancées technologiques du virage numérique. »

Le rapport d'IDC MarketScape donne aussi des conseils aux acheteurs par l'entremise d'entrevues réalisées directement avec les clients. L'un d'eux, oeuvrant pour un organisme sans but lucratif, a mentionné avoir économisé 25 millions de dollars sur 5 ans et réduit ses impressions de 30 % grâce aux produits, aux services et à l'expertise de Konica Minolta.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie et de soutien de TI ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 11 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une sixième année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

Personne-ressource pour les médias

Rebekah Fougere, vice-présidente, Services aux clients

Think2Grow Marketing pour Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

647 987-2127

rebekah.fougere@think2grow.com

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 12:03 et diffusé par :