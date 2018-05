Accélérateur 360° - Aéro Montréal lance une initiative inédite pour soutenir la croissance et susciter les collaborations entre les PME sur les marchés internationaux







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son Assemblée générale annuelle, Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, lance une nouvelle initiative appelée Accélérateur 360°.

Cette initiative vise à aider à la commercialisation au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. Face à la mutation des chaînes d'approvisionnement, les PME ont dû repenser leurs stratégies d'affaires et, notamment, développer leur base de clients à l'international. « Pour les PME, atteindre une masse critique est primordial pour proposer une offre plus globale à des clients étrangers et, ainsi, décrocher d'importants contrats sur des programmes d'avions internationaux », explique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

L'Accélérateur 360° se décline en quatre étapes :

Le recrutement : les entreprises seront ciblées et regroupées selon leurs différentes forces et leur potentiel de synergies; La préparation : des experts en développement de marchés accompagneront les industriels dans leur planification stratégique et les formeront sur les différentes exigences de marchés; La propulsion : il s'agira alors de valider un marché choisi et de s'y déployer; La consolidation : cette étape passera par le développement de partenariats et de fusion/acquisition potentielles.

« La compétition internationale est très importante dans le secteur de l'aérospatiale et la croissance de nos PME passe par leur capacité à proposer une offre plus globale afin de toucher des maîtres d'oeuvre ou des fournisseurs de rangs 1 et 2 situés à l'étranger », explique Mme Benoît. « L'Accélérateur 360° a pour objectif de soutenir la croissance des PME aérospatiales québécoises en s'appuyant sur des actions d'internationalisation, de consolidation et de regroupement des entreprises ».

Ce nouveau programme déployé par Aéro Montréal, a reçu une aide financière de 5 millions de dollars du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et répond aux objectifs fixés par la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026 qui est d'accompagner les PME dans leur développement.

À propos d'Aéro Montréal

Créée en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène internationale. Sa vision est de devenir la référence mondiale en aérospatiale. Pour ce faire, elle prend appui sur les valeurs suivantes : l'excellence, l'engagement, la collaboration, l'intégrité, l'agilité et l'audace.

