Sécurité des déplacements dans Rosemont-La Petite-Patrie - De grandes artères bientôt limitées à 40 km/h et à 30 km/h près des parcs et des écoles

MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les écoliers et piétons qui empruntent les boulevards Saint-Michel et Pie-IX de même que l'avenue Christophe-Colomb pourront bientôt profiter d'un parcours plus agréable et sécuritaire lors de leurs déplacements quotidiens. Le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie souhaite limiter à 40 km/h la vitesse maximale permise sur ces artères achalandées, et la réduire à 30 km/h à l'approche des établissements scolaires et des espaces verts.

Lors de sa prochaine séance ordinaire prévue le 7 mai, le conseil se prononcera sur une demande d'autorisation en ce sens au Service des infrastructures, de la voirie et des transports de la Ville de Montréal.

D'ici à la rentrée scolaire 2018, la limite permise sur le boulevard Saint-Michel passerait ainsi à 30 km/h entre la rue Bélanger et le boulevard Rosemont, près des zones scolaires et des parcs, et à 40 km/h entre le boulevard Rosemont et la rue Rachel. La limite de vitesse sur l'avenue Christophe-Colomb serait quant à elle abaissée à 30 km/h près des espaces verts et des écoles situés entre Jean-Talon et Rosemont, puis à 40 km/h entre le boulevard Rosemont et la limite nord de l'arrondissement. Les véhicules circulant sur le boulevard Pie-IX devraient, pour leur part, ralentir à 40 km/h dès qu'ils emprunteraient cette voie de circulation sur le territoire de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux jeunes écoliers, à leurs parents, ainsi qu'aux résidants qui fréquentent nos parcs, des mesures concrètes pour améliorer leur sécurité aux abords des axes de transit importants, souligne le maire de l'arrondissement, François William Croteau. En diminuant ainsi la vitesse dans nos rues, nous visons toujours le même objectif, soit faire de nos quartiers des milieux de vie agréables où le transport actif est accessible et valorisé. Nous souhaitons donner le goût de la marche aux jeunes tout en favorisant l'appropriation des espaces publics par tous les citoyens, petits et grands. »

Après avoir implanté la limite de vitesse à 30 km/h dans les zones résidentielles en 2015 et abaissé la vitesse permise sur de nombreuses rues artérielles et collectrices en 2017, l'Arrondissement complète, avec ces nouvelles diminutions, un vaste chantier visant à faire lever le pied aux chauffeurs et à assurer une meilleure cohabitation entre les usagers de la route. L'aménagement de saillies verdies, l'ajout de dos d'âne, l'implantation de nouveaux arrêts à 88 intersections du territoire de même que la mise à l'essai de mesures telles les « sas » pour piétons, compte également au nombre des interventions déployées ces dernières années dans le but de sécuriser les déplacements de tous.

En 2018, l'Arrondissement prévoit poursuivre ses interventions sur le domaine public en vue d'améliorer le transport actif. Entre autres, du nouveau mobilier urbain sera installé, tant pour le bénéfice des piétons que pour le confort des cyclistes, alors que des saillies et dos d'âne supplémentaires permettront de limiter la vitesse dans les rues locales de l'arrondissement.

