Seizième rapport sur le développement durable d'Hydro-Québec - L'hydroélectricité du Québec, un levier de la transition énergétique







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dans un contexte où le monde de l'énergie vit une transformation profonde, le nouveau Rapport sur le développement durable d'Hydro-Québec met en lumière la contribution exceptionnelle de l'entreprise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et sécuriser l'approvisionnement en électricité propre et renouvelable du Nord-Est américain.

Le rapport souligne en effet que l'année 2017 a été marquée par un volume historique d'exportations nettes d'électricité, celles-ci ayant atteint 34,4 TWh et permis d'éviter 8,4 millions de tonnes de GES, ce qui équivaut au retrait d'environ deux millions d'automobiles de la circulation.

Globalement, nos émissions de GES ont diminué de 91 % depuis 1990. Nous contribuons ainsi à l'atteinte de la cible du gouvernement du Québec qui est fixée à 37,5 % d'ici 2030.

« Le nord-est de l'Amérique du Nord s'est clairement engagé à mener une transition énergétique dans laquelle les énergies propres et renouvelables jouent un rôle de plus en plus important. Depuis plusieurs années, nos exportations d'électricité ont permis de réduire considérablement les émissions des gaz à effet de serre dans le nord-est du continent. Aujourd'hui, nous avons de grandes quantités d'énergie propre, flexible et fiable à offrir et nous pouvons contribuer encore davantage à l'effort collectif vers une économie sobre en carbone », a indiqué M. Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec.

Autres faits saillants en 2017

Énergie à 99,8 % de sources renouvelables

Hydro-Québec livre à ses clients une énergie de sources renouvelables à 99,8 %. L'hydroélectricité compte pour 94,5 % de cette énergie.

Tarifs parmi les plus bas de l'Amérique du Nord

La Régie de l'énergie a autorisé des hausses de 0,7 % pour les tarifs en vigueur les 1ers avril 2016 et 2017 et de 0,3 % pour les tarifs en vigueur le 1er avril 2018. Hydro-Québec respecte ainsi, pour la troisième année de suite, son engagement à limiter les hausses à un niveau égal ou inférieur à l'inflation.

Augmentation de la satisfaction de la clientèle

Le délai moyen de réponse téléphonique dans les centres de relations clientèle a diminué de 15 % par rapport à 2016 et le nombre de plaintes a reculé de 24 %. Le taux de satisfaction de la population à l'égard de l'entreprise s'est établi à 92 %.

Des investissements communautaires de 27,6 M$

Ces investissements comprennent des dons, y compris à Centraide, commandites, des appuis financiers aux établissements d'enseignement et des contributions allouées par l'entremise du Programme de mise en valeur intégrée et de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement.

Parité au sein du conseil d'administration

Le conseil d'administration d'Hydro-Québec comptait, au 31 décembre 2017, 16 membres issus d'horizons professionnels différents et originaires de diverses régions du Québec. Il affiche une représentation paritaire des femmes et des hommes.

Pour plus d'information, consultez le Rapport sur le développement durable 2017 ainsi que notre site Web spécialisé sur le développement durable.

