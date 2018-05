Une 40e super-clinique au Québec







VERDUN, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des efforts visant à renforcer et à améliorer l'accessibilité des services de première ligne, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que la députée de Verdun et ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, madame Isabelle Melançon, ont inauguré aujourd'hui la super-clinique du Sud-Ouest. Il s'agit de la 22e super-clinique annoncée dans la région de Montréal, et de la 40e au Québec.

La nouvelle super-clinique offre une disponibilité de plus de 84 heures par semaine, soit du lundi au vendredi de 8 h 15 à 20 h 30, et de 8 h à 20 h la fin de semaine. Les services de prélèvements sont disponibles dans les locaux de la super-clinique. Les services d'imagerie sont quant à eux offerts dans le même édifice.

Citations :

« L'implantation d'une 40e super-clinique au Québec témoigne de notre volonté d'intervenir de manière globale et optimale pour améliorer l'accès aux services de proximité. Ce modèle novateur de prestation de services permet d'offrir des soins accessibles à chaque patient, et ce, encore plus rapidement. Merci à l'équipe du GMF du Sud-Ouest d'avoir opté pour cette approche qui bénéficiera non seulement à sa clientèle, mais aussi à l'ensemble de la population de Verdun. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il s'agit d'un véritable gain pour les citoyennes et les citoyens de Verdun, et notamment pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites auprès d'un médecin de famille. Cette nouvelle porte d'entrée vers le réseau aura un effet positif tangible pour la population, entre autres grâce à un accroissement notable de l'accessibilité des services de proximité. Dans un secteur comme ici, où la demande de services affiche une croissance constante, cela démontre que notre gouvernement est attentif aux besoins de la population. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« L'ouverture de cette 22e super-clinique dans la métropole démontre que le gouvernement a à coeur d'adapter le réseau aux besoins croissants de la population de la région de Montréal en matière de santé. Cette initiative concrète aura un effet positif durable sur l'accessibilité des services offerts à l'ensemble des citoyennes et des citoyens, et notamment sur la qualité de vie des personnes plus vulnérables. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

Depuis l'annonce de la première super-clinique, ce sont 40 super-cliniques qui ont été implantées au Québec pour répondre aux besoins de la population.

La super-clinique du Sud-Ouest s'engage à répondre aux autres critères conditionnels à la désignation de super-clinique de niveau 1, qui sont, rappelons-le,

d'offrir un minimum de 20 000 consultations par année à des patients qui ne sont pas inscrits aux médecins du GMF;

de permettre au patient d'avoir accès à une consultation médicale le jour même de sa visite, ou dès le lendemain en téléphonant trois heures avant la fermeture;

d'offrir des services de prélèvements et d'imagerie médicale de proximité;

d'utiliser un dossier médical électronique certifié;

et de s'engager à répondre aux besoins de la population en cas d'une augmentation de la demande de services, par exemple lors de périodes d'activité grippale.

Elle s'engage également à utiliser le système de prise de rendez-vous en ligne Rendez-vous santé Québec.

Lien connexe :

Pour plus de détails sur la super-clinique : www.msss.gouv.qc.ca/presse

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 11:27 et diffusé par :