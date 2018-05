La victoire de Manchester City en Premier League illumine la Belgique







MANCHESTER, Angleterre, May 7, 2018 /PRNewswire/ --

- Des images des joueurs de Manchester City ont été projetées aux quatre coins du monde sur des bâtiments de chacune de leurs villes natales, notamment à Bruxelles et à Gand

- Les emplacements ont été sélectionnés sur base de leur lien particulier avec chacun des footballeurs, tels que les clubs de football de leur jeunesse et leurs anciennes écoles

- Les joueurs eurent la surprise d'apercevoir les projections lumineuses qui fêtaient leur victoire en Premier League

Pour célébrer la victoire en Premier League de Manchester City, une série de projections lumineuses étaient visibles la nuit dernière dans chacune des villes natales des joueurs autour de la planète, dont deux en Belgique. Ces projections, qui s'étendaient à travers 25 villes et trois continents, étaient une grande surprise pour les joueurs après avoir remporté le trophée hier, au Etihad Stadium.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687055/Manchester_City.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687056/Light_Projections.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687057/Premier_League_Winners.jpg )



Tous les joueurs ayant contribué au titre de champion ainsi que l'entraîneur Pep Guardiola et son équipe étaient représentés sur ces projections. En Belgique, les projections ont eu lieu à Bruxelles et à Gand afin de célébrer les prouesses, respectivement, du capitaine Vincent Kompany et de Kevin De Bruyne. La projection de Vincent se trouve sur l'immeuble résidentiel situé au numéro 35 Avenue de l'Héliport, à Bruxelles, là où Vincent a grandi. À Gand, une image de Kevin a été projetée sur le site de son ancienne équipe locale, Drogen, où de jeunes footballeurs participent désormais chaque année à la « Coupe Kevin De Bruyne ».

À l'échelle internationale, d'autres projections ont eu lieu à la plage du quartier d'Arguineguín sur l'île de Grande Canarie, où David Silva s'exerçait jadis ; le site à Essen, en Allemagne, tatoué sur le dos de Leroy Sané ; et la favela brésilienne dans laquelle Gabriel Jesus a grandi. Les projections se sont également déroulées à différents endroits de la City Football Academy à Manchester, en guise de reconnaissance envers les jeunes joueurs qui sont sortis diplômés de l'Academy pour rejoindre la première équipe cette saison.

Omar Berrada, directeur des opérations de Manchester City, a déclaré : « c'était un projet ambitieux et motivant que nous avons pris beaucoup de plaisir à dévoiler au cours de ces 24 dernières heures. La journée d'hier à Manchester fut grandiose, tandis que nous brandissions le trophée de Premier League et que nous souhaitions faire quelque chose qui rende hommage à nos joueurs et propage les célébrations à leurs villes natales. Nous espérons qu'en racontant ces histoires relatant l'enfance et l'éducation des joueurs, les fans bénéficieront d'une meilleure connaissance et se sentiront plus proches de l'équipe qu'ils aiment.

Les réactions des joueurs furent fantastiques : ils ont adoré voir leurs exploits en Premier League marquer des endroits si spéciaux et être partagés par les fans locaux souhaitant en profiter. J'aimerais également remercier les amis et les familles des joueurs d'avoir aidé à la réalisation de ce projet ».

Pour voir les photos et vidéos de chaque projection, consultez le site http://www.mancity.com ou les plateformes de médias sociaux du club.

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 11:28 et diffusé par :