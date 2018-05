La première sortie du concert historique Live from Leningrad, 1960 de Byron Janis est disponible sur www.byronjanislive.com







NEW YORK, 7 mai 2018 /PRNewswire/ -- Byron Janis, qui est considéré comme notre plus grand pianiste vivant, dévoile Live from Leningrad, 1960 (concert de Leningrad), un enregistrement secret de sa performance, demandée par JFK, durant la Guerre froide en Russie. Publié pour la première fois sur www.byronjanislive.com, son existence n'était pas connue que jusqu'à récemment.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8108052-byron-janis-live-from-leningrad-1960/

Il est composé de 16 morceaux classiques de six compositeurs, dont la Sonate pour piano d'Aaron Copland, composée en 1939, qui reflète la peur de la Seconde Guerre mondiale par Copland et se termine par de belles cloches « annonçant l'espoir de paix », a déclaré Janis. Autres compositeurs en vedette : Chopin, de Falla, Liszt, Mozart et Schumann.

Le musicien de 90 ans continue de composer de la musique, y compris pour sa comédie musicale « Silver Skates » (patins d'argent) à Broadway. Le compositeur et Naxos Records viennent de signer un accord de distribution mondiale.

Live from Leningrad est le deuxième d'une série d'enregistrements inédits de Janis. Il a publié Byron Janis Live on Tour Vol.1 (concert de Byron en tournée, vol.1) l'automne dernier.

« J'étais d'abord consterné que cet enregistrement de concert ait été réalisé et vendu en URSS à mon insu. Mais maintenant, je suis reconnaissant qu'un moment unique de l'histoire de la musique ait été capturé », a ajouté Janis, qui a été nommé premier ambassadeur culturel de notre pays en Russie.

Pour en savoir plus sur Byron Janis, ou pour acheter ses derniers albums Live from Leningrad, 1960 ou Bryon Janis Live on Tour, Vol. 1, veuillez visiter : www.byronjanislive.com. Plus d'informations sur le maestro Janis sont disponibles sur : www.byronjanis.com, facebook.com/ByronJanis, twitter.com/@ByronJanisMusic, https://www.youtube.com/user/ByronJanisMusic, instagram.com/#ByronJanisMusic.

À propos de Byron Janis :

Byron Janis est reconnu internationalement comme l'un des plus grands pianistes du monde. Il a fait ses débuts orchestraux à l'âge de 15 ans avec l'Orchestre symphonique de la NBC de Toscanini. L'année suivante, il a été choisi par Vladimir Horowitz comme son premier élève. À 18 ans, il devient le plus jeune artiste à signer un contrat avec RCA Victor Records. Deux ans plus tard, en 1948, il fait ses débuts au Carnegie Hall et remporte un succès sans précédent. Il a joué avec tous les grands orchestres symphoniques aux États-Unis ainsi qu'à l'étranger. Ses nombreux enregistrements apparaissent sur les labels RCA, Mercury Phillips, Sony, Universal et EMI. byronjanis.com

Pour obtenir une liste des événements et hommages à venir, des informations de presse ou pour planifier des entrevues, des apparitions et des comparutions à public restreint, veuillez contacter : Raina Grossman, directrice, Wolf and Rain Communications, LLC (646) 879-5859 raina@wolfandrain.com, Bettina L. Klinger, directrice, Brand Varietals, INC (917-930-8654) bklinger@brandvarietal.com.

Contact pour la presse :

Bettina Klinger

bklinger@brandvarietal.com

917-930-8654

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 11:32 et diffusé par :