Autoportrait - L'oeuvre d'art de Jean-Pierre Raynaud revivra au parc de l'Amérique-Française







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Autoportrait, l'oeuvre d'art issue de la série de sculptures du même nom, de l'artiste français Jean-Pierre Raynaud, sera aménagée sur la colline Parlementaire à Québec. Propriété de l'avocat et collectionneur Marc Bellemare, elle sera accueillie à l'automne 2018 par la Commission de la capitale nationale du Québec au parc de l'Amérique-Française. La Ville de Québec financera son installation à hauteur de 50 000 $.

Autoportrait est une oeuvre semblable au monument Dialogue avec l'Histoire, qui trônait jadis sur la place de Paris. Elle est cependant plus imposante et atteint 7,5 mètres de hauteur.

Conçue selon les plans de l'artiste, la sculpture sera fabriquée en matériau composite constitué de charges minérales et de résine d'acrylique. Ainsi, elle sera mieux adaptée au climat québécois et son entretien sera facilité. Les oeuvres de Raynaud issues de la série Autoportrait se trouvent aux quatre coins du monde, et celle-ci sera la plus grande de toutes.

Citations

« C'est tout naturel pour la Commission de la capitale nationale du Québec d'accueillir Autoportrait dans l'une de ses propriétés, le parc de l'Amérique-Française, un site fréquenté tant par les travailleurs de la colline Parlementaire que par les citoyens de la capitale. L'environnement contemporain des alentours fera écho à la structure carrée de l'oeuvre, qui sera entourée d'arbres matures et à son échelle. Un aspect qui permettra d'enrichir le paysage culturel de la région de la Capitale-Nationale. »

M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'oeuvre d'art originale, offerte par la Ville de Paris en 1987, était en très mauvais état. Lors de son démantèlement, la Ville avait annoncé la possibilité d'une reconstruction ailleurs. Grâce à M. Bellemare et à la Commission de la capitale nationale du Québec, cette création pourra revivre dans un endroit qui lui sied parfaitement, avec des matériaux convenant à nos conditions climatiques. »

Mme Alicia Despins, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements

« Ce géant de l'art public international qu'est Jean-Pierre Raynaud fera désormais partie du paysage culturel de la capitale nationale du Québec, une ville qu'il affectionne grandement. Il faut espérer que d'autres collectionneurs québécois prendront ce projet en exemple pour offrir aux citoyens la chance de côtoyer des oeuvres d'envergure, au quotidien, dans nos vastes espaces publics. »

M. Marc Bellemare, collectionneur d'art et propriétaire de l'oeuvre Autoportrait

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ)

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 11:15 et diffusé par :