/C O R R E C T I O N -- GI Supply, Inc./

Dans le communiqué de presse - Le tatouage endoscopique Spot® Ex reçoit le marquage CE et est lancé en Europe, publié le 07 mai 2018 par GI Supply, Inc. sur PR Newswire -, la société nous informe que la légende de la photo doit se lire comme suit : "Spot Ex® is the only endoscopic tattoo to have a long-term clinical surveillance indication that empowers gastroenterologists to implement the new ESGE guidelines" au lieu de ce qui a été publié à l'origine. La version complète et corrigée est la suivante :

Le tatouage endoscopique Spot® Ex reçoit le marquage CE et est lancé en Europe

Aider les gastroentérologues et chirurgiens à mettre en application les nouvelles directives de la Société européenne d'endoscopie digestive (ESGE)

LONDRES, 7 mai 2018 /PRNewswire/ -- GI Supply, Inc. a annoncé aujourd'hui que son tatouage endoscopique Spot® a reçu le marquage CE et se trouve désormais disponible en Europe. Spot Ex® sert à marquer par endoscopie du tissu cancéreux, des lésions et des polypes suspects pour en faciliter l'identification ultérieure à l'occasion de procédures de coloscopie ou de chirurgie. Il s'agit du seul tatouage endoscopique à bénéficier d'une indication de surveillance clinique à long terme et donnant aux gastroentérologues les moyens d'appliquer les nouvelles directives de l'ESGE.

« Les progrès dans le dépistage et la thérapie aident à réduire les taux de décès par cancer du côlon sur l'ensemble de l'Europe. La polypectomie et la RME représentent maintenant des compétences communes chez les gastroentérologues, et elles permettent aux patients de voir la guérison de leur cancer sans faire appel à la chirurgie traditionnelle, » a commenté le professeur Cesare Hassan, chef de l'unité d'endoscopie au Nuovo Regina Margherita Hospital à Rome. « Les nouvelles directives de l'ESGE ont été formulées par les experts les plus respectés dans le monde entier. Elles recommandent le suivi à long terme des patients ayant été soumis à ces procédures, celles-ci permettant de détecter et traiter les récurrences pour réduire le risque de cancer d'intervalle. » Le professeur Hassan a par ailleurs ajouté : « Je suis très heureux de pouvoir disposer du Spot Ex parce que c'est le seul tatoo qui soit indiqué pour la surveillance clinique à long terme. »

Les nouvelles directives de l'ESGE recommandent le tatouage de toutes les lésions nécessitant un suivi lors de coloscopies ou chirurgies ultérieures (Ferlitsch, 2017). Spot Ex® est le seul tatouage endoscopique ayant une indication pour la surveillance clinique à long terme.

La nouvelle formulation de Spot Ex est également beaucoup plus sombre que le produit Spot actuel. En rendant le tatouage plus facile à trouver, ceci aide les endoscopistes et chirurgiens à mieux gérer les contraintes de temps et de productivité. Deux nouvelles études cliniques ont été réalisées afin de vérifier que le Spot conserve une visibilité de 100 % lors de procédures de suivi pouvant intervenir jusqu'à 11 années plus tard (Cano, 2017 et Jackson, 2017).

« Notre mission à GI Supply est d'aider davantage de médecins gastro-intestinaux à réaliser des procédures évoluées d'endoscopie avec efficacité et sécurité. Spot Ex marque un jalon nouveau et important pour répondre à de tels besoins, » a expliqué Luke Johnson, PDG de GI Supply. « Nous sommes heureux d'étendre la disponibilité du Spot Ex à l'Europe et de fournir aux cliniciens une nouvelle étape dans la lutte contre le cancer du côlon. »

À propos de GI Supply : GI Supply, Inc., société privée basée à Camp Hill en Pennsylvanie, a été fondée il y a presque 30 ans par le Dr Frank Jackson, gastroentérologue et entrepreneur, afin de contribuer à résoudre de nombreux défis cliniques qu'il affrontait dans sa pratique de tous les jours. De nos jours, les produits de GI Supply sont utilisés quotidiennement par des gastroentérologues et des chirurgiens colorectaux dans plus de 50 pays autour du globe.

En apprendre davantage sur Spot Ex à http://www.spotextattoo.eu

Trouver un distributeur européen de Spot Ex

