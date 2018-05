Invitation aux médias - LE GRAND NAUFRAGE prendra vie à la Place des Festivals







MONTRÉAL, 07 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mercredi 9 mai, à 12 h, à la Place des Festivals, des personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme et leurs familles interpréteront LE GRAND NAUFRAGE, une performance théâtrale sur l'état actuel des services publics qui abandonnent les personnes vulnérables.



Pour leur survie, les malheureux naufragés inviteront le ministère de la santé à réinvestir au plus vite dans les programmes et services en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme.

Au cours des dernières années, le gouvernement n'a cessé de se désengager auprès de ces usagers et de ces familles qu'on a laissés à eux-mêmes. Ces parents abandonnés sont devenus par la force des choses le filet social qui pallient aux insuffisances du réseau. Ils sont en colère et en ont assez. Ils se demandent s'il y a vraiment un capitaine à la barre des services en santé services sociaux ? C'est une question de survie.

« La croisière s'amuse M. Barrette, nos petits navires aimeraient bien bien naviguer ! Nos espoirs ont échoué, nous en avons assez de ramer. Ohé, ohé ! Le capitaine nous a abandonnés ».

Déroulement

Performance théâtrale De 12 h à 12 h 20



Déclarations des usagers, des familles et des

proches De 12 h 25 à 12 h 45

Entrevues individuelles avec usagers et leurs familles

Où



Place des Festivals (coin des rues Sainte-Catherine et Balmoral) Quand Le mercredi 9 mai 2018



Heure De 12 h à 12 h 45





Cette activité est initiée par l'Association de parents pour la déficience intellectuelle ? PARDI. Elle se déroule dans le cadre de la campagne de mobilisation - Nous sommes et nous voulons ! L'accès aux services, une question d'autonomie ! - coordonnée par le Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l'accès aux services).

À propos de PARDI : L'Association de parents pour la déficience intellectuelle - PARDI existe depuis 1996 et regroupe des parents ou proches responsables de personnes qui présentent une déficience intellectuelle de l'île de Montréal. Elle a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts de ces personnes en participant à toute initiative visant leur protection et l'amélioration de leur qualité de vie.

Source : Sophie Barlagne, agente de développement, PARDI

514 376-6644 | sophie@pardi.quebec

Contact : Isabel Molliet : 514 914-7901| imolliet@pardi.quebec





