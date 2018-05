Montréal, métropole culturelle lance son Coup d'oeil édition spéciale 2007-2017







Célébrer 10 ans de créativité montréalaise et continuer la mobilisation avec un Rendez-vous culturel en 2019

MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Lors d'un événement tenu à l'hôtel de ville de Montréal pour souligner les réalisations culturelles des 10 dernières années, les membres du Comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle ont célébré la créativité et l'engagement du milieu culturel montréalais qui a contribué à la réalisation du Plan d'action 2007-2017, véritable feuille de route culturelle de la métropole.

À cette occasion, le président du Comité de pilotage, monsieur Alexandre Taillefer a remercié les membres de ce comité unique au Canada pour leur soutien indéfectible et leur mobilisation exemplaire. Il a surtout salué l'engagement des créateurs et des organismes culturels en déclarant : « Il ne faut pas bouder notre plaisir devant un bilan qui nous réjouit et qui nous donne en même temps la responsabilité de continuer le travail commencé il y a 10 ans. L'édition spéciale que nous lançons aujourd'hui permet de tracer un bilan positif et inspirant de la mobilisation autour du projet commun de faire de Montréal, une véritable métropole culturelle internationale. L'esprit de collaboration s'affirme encore plus que jamais et aujourd'hui Montréal occupe une place enviable parmi les grandes métropoles culturelles de la planète. »

Le Coup d'oeil Montréal, métropole culturelle 2007-2017 propose une rétrospective des réalisations culturelles, des succès et du rayonnement des créateurs ainsi que des grands événements qui ont marqué les 10 dernières années. On y découvre les multiples facettes de Montréal, une véritable métropole culturelle, organisée, mémorable, créative, accessible, solidaire et rayonnante.

« L'esprit de concertation et la mobilisation doivent être maintenus. Afin de pouvoir définir ensemble la vision du développement de Montréal pour les cinq prochaines années, nous inviterons les milieux culturels et des affaires à un nouveau Rendez-vous Montréal, métropole culturelle au début de l'année 2019. Cet événement permettra d'aborder les grands thèmes qui caractérisent déjà la culture dans notre ville : créativité et rayonnement, accessibilité et diversité, innovation et entrepreneuriat », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

À propos du Comité de pilotage - Montréal, métropole culturelle

Le Comité de pilotage est composé de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, de Mme Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, de M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre responsable de la région de Montréal, de Mme Christine Gosselin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine et du design, de l'honorable Liza Frulla, présidente de Culture Montréal, de M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de M. Sébastien Barangé, vice-président Communications et Affaires publiques de CGI et de M. Alexandre Taillefer, associé principal, XPND Capital, qui en assure la présidence.

Mme Manuela Goya agit à titre de secrétaire générale du Comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle.

