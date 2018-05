Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat - 15 millions de dollars accordés à Inno-centre pour soutenir l'accompagnement d'entreprises innovantes







LAVAL, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du Programme d'aide à l'entrepreneuriat, une contribution financière de 15 millions de dollars à la Corporation Inno-centre du Québec pour soutenir l'accompagnement d'entreprises innovantes en vue d'aider celles-ci à se distinguer à l'échelle internationale.

Ce projet, évalué à près de 33 millions de dollars et permettant de stimuler davantage les investissements au sein des PME novatrices, s'inscrit dans la mesure 8 du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE) 2017-2022.

Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, et le député de Laval?des?Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances, M. Saul Polo, se trouvaient aujourd'hui aux installations de Terranova WW Corporation, laquelle profite des services d'accompagnement offerts par Inno?centre, pour en faire l'annonce.

Citations :

« Les entreprises lavalloises, comme celles d'ailleurs au Québec, possèdent une capacité d'innover exceptionnelle et tous les atouts nécessaires pour rayonner sur les marchés étrangers. Nous sommes donc heureux de leur offrir, par l'entremise de cet important soutien financier accordé à Inno-centre, un accompagnement personnalisé afin de les préparer à faire face aux différents enjeux liés à l'exportation. Nous sommes également fiers de pouvoir faire cette annonce à Laval-des-Rapides et de voir qu'une des entreprises florissantes d'ici bénéficiera aussi de cet appui majeur. »

Saul Polo, député de Laval?des?Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances

« Depuis plus de trente ans, Inno-centre contribue à la croissance et à la réussite d'entreprises de la région de Laval, telles que Terranova WW Corporation, et de partout au Québec. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous l'aidons aujourd'hui à bonifier son appui aux PME innovantes, dont plusieurs sont actives au sein du secteur manufacturier innovant, afin que celles-ci puissent se démarquer de leurs concurrents à l'international. Un tel projet d'accompagnement rejoint d'ailleurs les objectifs de l'Initiative manufacturière d'Investissement Québec, qui vise à soutenir davantage l'essor du secteur manufacturier innovant dans toutes les régions, et notamment ici, à Laval. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval

« Nous sommes fiers d'appuyer les accélérateurs d'entreprises performants comme Inno-centre. Ils sont des partenaires essentiels au développement économique des régions du Québec. L'accompagnement qu'ils offrent à nos PME innovantes permet d'accélérer leur croissance afin de les faire rayonner sur la scène internationale. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

« Grâce à cet investissement majeur du gouvernement du Québec, Inno-centre pourra offrir un soutien d'experts-conseils de calibre international à des centaines de PME innovantes du Québec. Ce soutien, apporté lors d'un moment clé de leur croissance, augmentera significativement les probabilités que certaines d'entre elles deviennent nos futures grandes entreprises. »

Claude Martel, président d'Inno-centre

Faits saillants :

Fondé en 1985, l'accélérateur d'entreprises Inno-centre offre des services?conseils à des PME technologiques et innovantes à divers stades de leur croissance. Dans le cadre du Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs , l'organisme a été reconnu, par un comité de spécialistes en capital de risque, comme l'un des accélérateurs canadiens les plus performants.

offre des services?conseils à des PME technologiques et innovantes à divers stades de leur croissance. Dans le cadre du , l'organisme a été reconnu, par un comité de spécialistes en capital de risque, comme l'un des accélérateurs canadiens les plus performants. Dans le cadre du Plan économique du Québec 2017?2018, le gouvernement du Québec a accordé 4 millions de dollars à Inno-centre pour lui permettre de réaliser davantage d'interventions auprès d'entreprises innovantes. À ce titre, 139 PME, dont le chiffre d'affaires global totalise près de 3 milliards de dollars, ont ainsi été sélectionnées dans seize régions afin de bénéficier des services?conseils d'Inno-centre au cours de l'année 2017-2018.

Par l'entremise de 34 mesures, le PAGE vise l'atteinte, d'ici 2022, de deux cibles ambitieuses et mobilisatrices :

vise l'atteinte, d'ici 2022, de deux cibles ambitieuses et mobilisatrices : créer 125 000 nouvelles entreprises, soit 2 000 de plus en moyenne par année;



compter 3 500 entreprises à forte croissance, soit une cinquantaine de plus en moyenne par année.

La mesure 8 du PAGE vise à favoriser l'accompagnement d'un plus grand nombre de PME innovantes au Québec par des organismes se consacrant au développement des entreprises, afin qu'elles accélèrent leur croissance et se distinguent à l'échelle mondiale.

Le Programme d'aide à l'entrepreneuriat est un outil permettant de soutenir les organismes qui offrent des services spécialisés visant à favoriser la création, la croissance et le maintien d'entreprises québécoises.

est un outil permettant de soutenir les organismes qui offrent des services spécialisés visant à favoriser la création, la croissance et le maintien d'entreprises québécoises. Terranova WW Corporation se spécialise dans la conception et la commercialisation de programmes de formation et de sensibilisation à la sécurité de l'information adaptés aux entreprises. Leader mondial reconnu par Gartner (Magic Quadrant), l'entreprise contribue à réduire les risques de brèches dans la sécurité et de perte de données au sein des entreprises en préparant les employés de celles?ci à reconnaître une cyberattaque et en leur apprenant à bien y réagir. Cet objectif est atteint grâce à un programme de sensibilisation, qui comprend des formations en ligne, des simulations d'hameçonnage et des outils de communication et de renforcement.

