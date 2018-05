Appui aux secteurs stratégiques et aux créneaux d'excellence - Les gouvernements du Québec et du Canada versent plus de 180 000 $ pour appuyer les efforts du CREDDO







GATINEAU, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada accordent des aides financières totalisant 180 993 $ au Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) pour la réalisation d'un projet de développement durable évalué à 562 883 $.

La députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, et le député de Hull-Aylmer, M. Greg Fergus, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) octroie, par l'entremise du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS), la somme de 41 100 $ pour la réalisation du projet d'écologie industrielle Synergie Outaouais. Cette contribution s'ajoute à un montant de 29 893 $, déjà accordé par le MESI pour la première phase de réalisation de ce projet, qui consistait entre autres à mettre en place une table de concertation régionale en vue d'échanger sur le concept d'écologie industrielle. Pour sa part, DEC verse, en vertu du Programme de développement économique du Québec, une contribution remboursable de 110 000 $. Cette somme permettra à l'organisme d'engager, notamment, des ressources professionnelles qui offriront un soutien technique et scientifique aux entreprises adhérant au nouveau réseau d'échanges de matières résiduelles.

Le projet Synergie Outaouais favorise le maillage des entreprises participantes afin de faciliter les échanges de matières résiduelles, d'eau, d'énergie ou d'autres ressources, voire de mutualiser plusieurs activités. Le projet permet également de réduire l'émission de gaz à effet de serre en Outaouais.



Par ailleurs, rappelons que RECYC-QUÉBEC contribue à hauteur de 180 000 $ afin d'appuyer les initiatives du CREDDO et de soutenir la création de symbioses industrielles dans la région. Cette somme provient de l'appel de propositions Transition vers l'économie circulaire, géré par RECYC-QUÉBEC et financé par l'entremise du Fonds vert.

Citations :

« Les créneaux d'excellence sont de puissants catalyseurs constitués par et pour nos entrepreneurs afin qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel économique. Nous sommes fiers d'appuyer le projet du CREDDO, qui est à la fois collaboratif, structurant et novateur, et grâce auquel nos entreprises continueront de former un maillon fort de l'économie locale et régionale, au bénéfice du développement durable de tout le Québec. »

Maryse Gaudreault, députée de Hull

« Le Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, comme tous les autres outils offerts par notre gouvernement pour appuyer les entreprises, génère de réelles retombées économiques pour nos régions par ses effets bénéfiques, notamment sur l'amélioration de la compétitivité des organisations. Nous en avons un bel exemple aujourd'hui avec le projet du CREDDO, lequel constitue un réel partenaire de notre gouvernement dans ses efforts pour assurer le plein développement de notre collectivité. »

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'aide accordée dans le cadre du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence assure la croissance et la compétitivité des entreprises, en plus d'accroître la synergie entre les acteurs du milieu. C'est aussi une occasion d'encourager la concertation et de réaffirmer le rôle de leader que joue le Québec en matière de développement durable à l'échelle mondiale. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

« De nombreuses possibilités s'offriront aux entreprises qui oseront faire les choses différemment. Grâce à elles, nous irons plus loin, nous renouvellerons nos façons de faire et nous créerons des emplois de qualité pour tous. Je suis fier que le gouvernement du Canada appuie le développement des entreprises du Québec qui, comme celles soutenues par le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, osent dessiner notre économie de demain. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer

« L'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada. En ce sens, à titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les collectivités qui cherchent de nouvelles façons d'accroître et d'écologiser leur économie tout en créant des possibilités pour leurs entreprises et leurs citoyens. En appuyant le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, qui met son expertise et sa créativité au service de notre économie, notre objectif est de collaborer afin de remplir nos engagements et d'obtenir des résultats pour les Canadiens. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits saillants :

Le CREDDO, un organisme sans but lucratif qui existe depuis 1990 et dont la mission est de rassembler les acteurs du milieu et de faciliter le développement durable en Outaouais, est l'un des 16 conseils régionaux de l'environnement répartis à la grandeur du Québec.





Le projet de développement durable Synergie Outaouais, qui comporte deux volets, vise à implanter, dans la région, le concept d'écologie industrielle par la mise en place d'un réseau collaboratif régional.





Le PADS mobilise les entreprises et les partenaires économiques du MESI à concerter leurs actions autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en oeuvre des orientations ministérielles. Il s'adresse principalement à des organismes tels que les associations sectorielles, les créneaux d'excellence ou les grappes industrielles, lesquels jouent un rôle essentiel en matière de développement économique.





Ce projet s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et dans le Plan d'action de développement durable 2016-2020 du MESI. Il correspond aux orientations 6 et 8 de ce plan, soit :

améliorer la performance globale des entreprises par l'adoption de pratiques écoresponsables et de démarches stratégiques de développement durable;



inciter les entreprises à inscrire leurs activités dans un modèle d'économie circulaire.





DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains . Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le

www.dec-ced.gc.ca.

Lien connexe :

