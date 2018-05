Avis aux médias - Le ministre Goodale et la commissaire Lucki de la GRC tiendra un point de presse







OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - Suite à leurs témoignages devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, invitent les médias à se joindre pour une brève allocution et ensuite ils répondront aux questions des médias.

Le point de presse sera diffusé via Periscope.

Date

Le lundi 7 mai 2018

Heure

17 h (HAE)

Lieu

Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse nationale devront avoir obtenu une accréditation de la tribune au préalable. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Marc Fortier à marc.fortier@parl.gc.ca .

