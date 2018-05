Lancement d'un appel de projets pour stimuler l'innovation - 60 millions de dollars pour la réalisation de projets stratégiques mobilisateurs







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance un appel de projets pour la réalisation de projets stratégiques mobilisateurs visant à accroître le potentiel de croissance des entreprises québécoises, notamment par l'innovation. Les entreprises ont donc jusqu'au 1er juin 2018 pour soumettre leurs initiatives.

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation accorde un montant maximal de 60 millions de dollars sur deux ans pour financer ces projets. Cet investissement s'inscrit dans la mise en oeuvre du budget 2018-2019, rendu public le 27 mars dernier.

La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Par l'entremise des projets stratégiques mobilisateurs, le gouvernement du Québec souhaite appuyer des regroupements d'entreprises privées, d'institutions et d'organisations publiques afin de développer des projets d'envergure novateurs pour le tissu industriel québécois.

Citation :

« Dans un souci d'accélérer la croissance et le développement de l'économie, le gouvernement du Québec est fier de soutenir des projets stratégiques mobilisateurs qui permettront au Québec de se démarquer en matière d'innovation. Cette initiative est une occasion unique de miser sur les forces des secteurs industriels et de générer des projets majeurs d'investissement. J'encourage donc les entreprises et les organisations à soumettre des projets qui, en plus de renforcer avantageusement la position de l'industrie, généreront des retombées économiques importantes. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

