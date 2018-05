Avis aux médias - Point de presse de l'opposition officielle







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, et la leader parlementaire et porte-parole en matière d'éducation primaire et secondaire, Carole Poirier, tiendront un point de presse, aujourd'hui le lundi 7 mai, à Montréal.

Sujet : Lancement d'une publicité en éducation.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le lundi 7 mai 2018



HEURE : 13 h



LIEU : Permanence nationale du Parti Québécois

1200, avenue Papineau, bureau 150

Montréal H2K 4R5

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 10:53 et diffusé par :