Avis de convocation - Ubisoft La Forge : la R&D basée sur un nouveau modèle collaboratif entre les universités et le jeu vidéo

AdRealm et UPLTV ont nommé Mei Li-Berlit directrice générale pour la Région Europe et elle sera basée à Düsseldorf en Allemagne. Dans le cadre d'une initiative d'édification d'un écosystème de publicité numérique pilotée par chaînes de blocs, AdRealm...

Bien des Canadiens atteints de maladies qui menacent leur vie souhaitent rester autonomes et recevoir les soins dont ils ont besoin dans le milieu de leur choix. Pour ce faire, il est essentiel d'améliorer l'accès aux soins palliatifs dans une...