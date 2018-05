Programme d'appui à la compétitivité des abattoirs régionaux - Québec accorde une aide financière de 100 000 $ à l'Abattoir Charron de Saint-André-Avellin







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière pouvant atteindre 100 000 $ à l'Abattoir Charron inc., établi à Saint-André-Avellin. Cette contribution permettra à l'entreprise d'agrandir et de moderniser ses installations en vue d'augmenter sa compétitivité et sa productivité.

Le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, en précisant que l'aide financière provient du Programme d'appui à la compétitivité des abattoirs régionaux (PACAR). Ce programme vise à assurer la pérennité et le développement des filières de production animale en appuyant l'augmentation de la compétitivité des abattoirs et en leur permettant d'améliorer leur offre d'abattage en fonction des besoins régionaux ou sectoriels.

« En appuyant une entreprise familiale bien établie comme l'Abattoir Charron, notre gouvernement favorise le maintien d'un secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l'amélioration de la santé des Québécoises et des Québécois, comme le précise la "vision 2025" de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde. Pour atteindre la cible d'investissement de 15 milliards de dollars dans l'industrie bioalimentaire d'ici 2025, il importe de miser sur les potentiels des secteurs les plus dynamiques dans chacune des régions du Québec. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Les abattoirs régionaux sont des acteurs importants de la mise en valeur du potentiel économique agroalimentaire des régions du Québec. En augmentant l'offre d'abattage dans la région de l'Outaouais, le Québec va se doter d'outils indispensables au développement des filières de production animale, aussi bien traditionnelles qu'émergentes, tout en favorisant la vitalité du territoire. »

M. Alexandre Iracà, député de Papineau

Le PACAR s'adresse aux entreprises titulaires d'un permis d'abattoir ou à des regroupements de producteurs ou de transformateurs désirant faire une étude diagnostique ou améliorer l'offre d'abattage sur le plan régional ou sectoriel.





Fondé en 1993, l'Abattoir Charron est une entreprise familiale active dans de nombreux domaines, notamment l'élevage, l'abattage et la mise en marché de poulets de grain.

www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PACAR_2017_2022.pdf

