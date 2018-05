Prix en commémoration de l'affaire « personne » 2018 - Hommage aux militantes et militants de l'égalité des sexes







La population canadienne a jusqu'au 4 juillet 2018 pour proposer des candidatures aux Prix du Gouverneur général en commémoration d'affaire « personne »

OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - Condition féminine Canada lance un appel de candidatures pour l'édition 2018 des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne ». Chaque année, ces prix reconnaissent, dans l'ensemble du pays, des personnes de tout âge qui ont contribué de manière exceptionnelle à la promotion de l'égalité entre les sexes au Canada.

Pour que l'égalité entre les sexes devienne une réalité, toutes les personnes - quel que soit leur sexe - doivent avoir la possibilité de participer à la vie démocratique et publique, d'assurer leur sécurité économique et de vivre à l'abri de la violence. Le gouvernement du Canada est fermement résolu à atteindre l'égalité entre les sexes, et la reconnaissance des réalisations de personnes qui en font la promotion est essentielle, car leurs réussites peuvent en inspirer d'autres à agir, dans notre pays et dans le monde entier. En unissant leurs forces, les Canadiennes et Canadiens peuvent faire d'importants progrès vers l'égalité entre les sexes.

Les lauréates de l'an dernier étaient Betsy Bury (Saskatoon, Saskatchewan), Micheline Dumont (Sherbrooke, Québec), Dre Ramona Lumpkin (Halifax, Nouvelle-Écosse), Elizabeth Sheehy (Ottawa, Ontario), Linda Slanina (Kitimat, Colombie-Britannique) et Melissa Sariffodeen (prix jeunesse - Toronto, Ontario). Leurs réalisations ont provoqué au Canada des changements positifs dont nous profitons toutes et tous.

Les candidatures sont acceptées toute l'année, mais la date limite pour les prix qui seront remis en 2018 est le 4 juillet 2018. Laissez-vous inspirer en visitant le site Web de Condition féminine Canada, qui comprend une liste des lauréates et lauréats antérieurs, des vidéos et une trousse de mise en candidature.

Faits en bref

Les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » ont été créés en 1979 pour souligner le 50 e anniversaire de ce tournant majeur dans l'histoire des femmes au Canada .

anniversaire de ce tournant majeur dans l'histoire des femmes au . Plus de 200 personnes d'un océan à l'autre ont reçu ce prix depuis 1979.

Produits connexes

Autres liens

SOURCE Condition féminine Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 10:15 et diffusé par :