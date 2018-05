Une nouvelle entente de trois ans avec Postmedia a été entérinée au Windsor Star







WINDSOR, ON, le 7 mai 2018 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs au Windsor Star ont voté dimanche à 91 p. cent en faveur de la nouvelle convention collective de trois ans avec Postmedia Network Inc.

« Nos membres sont très heureux, a déclaré Julie Kotsis, présidente du Conseil conjoint des syndicats qui représente 180 membres des sections 240 et 517-G d'Unifor, ainsi que de la section locale 30553 des Travailleurs en communications d'Amérique - division Canada. Nous n'avons pas fait de grands gains monétaires, mais nous avons conservé notre régime de retraite à prestations déterminées et la plupart de nos avantages de soins de santé, y compris pour nos retraités. » Les gains obtenus dans cette ronde de négociation étaient de grandes priorités identifiées par les membres du syndicat.

Julie Kotsis a souligné que les travailleuses et travailleurs au Windsor Star comprennent bien les difficultés actuelles du secteur des nouvelles, « mais ils constatent aussi que les cadres de Postmedia reçoivent d'importantes hausses de rémunération ».

En vertu de l'entente, les employés gagnant moins que 20 dollars de l'heure recevront une hausse de 1 p. cent le 3 juin 2018. Tous les employés au Windsor Star recevront aussi une hausse salariale de 0,5 p. cent en mai 2020. Au cours des sept dernières années, les employés du Windsor Star n'ont reçu qu'une hausse salariale de 1 p. cent.

« Je suis content du résultat, si l'on tient compte de ce que la compagnie demandait, cela dépasse ce que je croyais qu'on allait nous présenter », a affirmé Dave Waddell, un membre de la section locale 240 d'Unifor au Windsor Star.

Postmedia demandait d'importantes concessions de la part des employés.

Le comité de négociation souhaite remercier tous les membres pour leur soutien depuis les 18 derniers mois alors que les négociations étaient très difficiles.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 10:21 et diffusé par :