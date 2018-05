Accès aux marchés extérieurs - Le ministre Lessard présent pour appuyer les entreprises bioalimentaires québécoises







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, a participé au Salon international de l'alimentation (SIAL), le plus grand salon commercial et professionnel de l'industrie du Canada, pour soutenir les entreprises québécoises dans la promotion de leurs produits.

Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde

Lancée le 6 avril dernier, la Politique bioalimentaire comporte plusieurs objectifs ambitieux en ce qui concerne les exportations bioalimentaires québécoises :

Accroître de 6 milliards de dollars la valeur des exportations bioalimentaires internationales du Québec, pour la porter à 14 milliards de dollars en 2025;

Favoriser la croissance des entreprises du Québec sur les marchés extérieurs, notamment en soutenant le développement des marchés extérieurs et en renforçant la synergie des services d'accompagnement destinés aux entreprises bioalimentaires exportatrices.

Dans la foulée, les produits « ambassadeurs » et les marchés extérieurs ont été établis comme des vecteurs de croissance dans la Politique bioalimentaire.

Citation :

« Les produits bioalimentaires québécois jouissent d'une forte notoriété sur les marchés étrangers. Certains, comme la canneberge et le sirop d'érable, sont des produits "ambassadeurs" du Québec et assurent son rayonnement. Il était important pour moi d'être présent aux côtés de nos entreprises pour les appuyer dans le développement de leurs marchés, afin qu'elles puissent se distinguer sur le plan international dans un contexte marqué par une grande compétitivité. Je tiens d'ailleurs à souligner le dynamisme, l'innovation et la performance de nos entreprises. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants :

L'industrie bioalimentaire est un des secteurs clés de la Stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020, dévoilée en octobre 2016, dont le déploiement repose sur une participation active du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Le SIAL Canada 2018, qui se tenait à Montréal, s'est avéré une année record à tous les chapitres.

Le MAPAQ a organisé plus de 800 rencontres d'affaires qui ont permis aux entreprises bioalimentaires québécoises de tisser des liens avec des acheteurs.

Près de 80 entreprises ont eu l'occasion de présenter leur offre de produits bioalimentaires à des acheteurs en provenance des 4 coins de la planète.

Parmi les exposants québécois, une centaine d'entreprises étaient regroupées principalement dans le pavillon du Groupe Export agroalimentaire Québec- Canada et celui d'Aliments du Québec.

et celui d'Aliments du Québec. Les acheteurs internationaux ont été principalement recrutés par les 16 attachés des représentations du Québec à l'étranger, notamment, de la Chine, de la Corée du Sud, du Japon et de l' Europe .

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

