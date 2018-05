Villes d'avenir Canada : Une nouvelle initiative visant à accélérer l'innovation inclusive dans les villes







TORONTO, 07 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle initiative nationale d'aménagement urbain lancée aujourd'hui veut mettre tout en oeuvre pour exploiter le potentiel des villes canadiennes. Villes d'avenir Canada rassemble des gens, des idées, des plateformes et des innovations de divers secteurs pour trouver de nouvelles solutions collaboratives aux défis des villes. L'infrastructure collaborative unique de Villes d'avenir Canada met à profit l'expertise de ses partenaires fondateurs dans le but d'accélérer l'innovation et ainsi construire des villes inclusives propices au renouvellement.



Villes d'avenir Canada a été créée pour répondre au besoin national et mondial d'un cadre de collaboration tirant parti de la dynamique de changement déjà présente dans les villes. L'initiative a été mise sur pied par quatre organismes : Evergreen, Fondations communautaires du Canada, la fondation McConnell et la Maison de l'innovation sociale. Villes d'avenir Canada travaillera de concert avec les divers partenaires de son réseau en pleine expansion pour combler les lacunes du système urbain et ainsi orienter les politiques et les règlements ainsi que la participation citoyenne au sein des villes.

Pour enclencher des changements, les acteurs de l'aménagement urbain de tout le pays pourront compter sur une nouvelle plateforme réunissant des pôles d'innovation, des laboratoires et des réseaux d'apprentissage leur permettant d'entrer en contact les uns avec les autres, d'apprendre et de proposer des solutions à certains problèmes importants auxquels font face les centres urbains, y compris aux deux enjeux pressants que sont les inégalités et les changements climatiques. Grâce à un ensemble de projets, Villes d'avenir Canada s'emploie à établir de nouveaux partenariats et à trouver de nouvelles façons de construire des villes équitables, prospères et propices au renouvellement.

Déjà, des projets, des partenariats et des idées prennent forme à mesure que Villes d'avenir Canada réinvente la façon de développer les villes, ensemble. Voici quelques-uns de ses premiers projets :

Notre avenir urbain : Des acteurs de l'ensemble du Canada collaboreront à l'élaboration d'une vision collective pour les villes en étudiant divers scénarios qui tiennent compte de la croissance démographique, des changements climatiques et des investissements dans les infrastructures non traditionnelles au cours des 50 prochaines années. Le but est d'établir une stratégie à long terme à la fois éclairée et efficace pour les villes canadiennes.

Leadership national en matière de données urbaines : Au printemps, Villes d'avenir Canada invitera des spécialistes de diverses administrations, d'universités, de la société civile et du secteur industriel à se prononcer pour établir le cadre d'une stratégie nationale sur les données urbaines. Les résultats donneront un aperçu des préoccupations actuelles et émergentes ainsi que des prochaines mesures à prendre pour combler la lacune fondamentale en matière de gouvernance des données au Canada.

Sommet de Villes d'avenir Canada : Ce rassemblement national sur l'avenir des villes permettra à des acteurs de l'aménagement urbain de tous les secteurs de travailler de concert pour accélérer l'innovation et développer des villes inclusives, durables et résilientes. L'événement inaugural se tiendra du 7 au 9 novembre 2018 à Evergreen Brick Works, à Toronto.

100 en 1 jour Canada et incubateur civique : Villes d'avenir Canada soutient 100 en 1 jour Canada, le plus grand événement d'engagement civique tenu annuellement dans 12 villes au pays. Cette année, il aura lieu le 2 juin. 100 en 1 jour Canada s'inscrit dans un mouvement mondial en pleine croissance qui fournit aux résidents et aux organismes de l'ensemble du pays une plateforme pour mettre en valeur des interventions urbaines visant à provoquer des changements au sein des communautés. Son succès a mené à la création d'un programme d'incubateur civique qui s'étend sur toute l'année et qui offre aux acteurs de l'aménagement urbain de la formation et l'accès à un réseau de ressources.

Réseau de connaissances : Le réseau d'apprentissage de Villes d'avenir Canada stimule et organise la recherche urbaine et diffuse les résultats pour favoriser le partage de connaissances et le renforcement des capacités chez les innovateurs urbains et les acteurs de l'aménagement urbain. Il facilite les interactions et les collaborations virtuelles et physiques entre ces innovateurs et acteurs pour favoriser le dialogue et inciter à l'action. Conjointement avec les laboratoires et les pôles d'innovation, le réseau d'apprentissage de Villes d'avenir Canada crée un réseau national pour accélérer l'innovation.

Villes d'avenir Canada se rattachera à deux pôles d'innovation urbaine, Evergreen Brick Works à Toronto (qui fait actuellement partie du réaménagement du bâtiment historique de four à briques, ou Kiln Building) et Ville d'Avenir à Montréal, qui serviront de centres d'innovation et de formation pour renforcer les capacités, entreprendre de nouveaux projets, tester des solutions et élaborer des prototypes. Un réseau de pôles d'innovation permettra aux pôles communautaires existants d'établir des liens et de collaborer.

Ce que disent les partenaires fondateurs

« Les villes connaîtront bientôt des changements transformationnels », a affirmé Geoff Cape, directeur général d'Evergreen. « Villes d'avenir Canada et son approche collaborative favorisent la participation et améliorent la capacité à repenser l'aménagement urbain, ensemble, tout en veillant à ce que la transformation numérique des villes bénéficie à tous les Canadiens. » [traduction libre]

« L'intelligence collective et la mobilisation sont indispensables pour bâtir l'avenir urbain que nous voulons et dont nous avons besoin », a déclaré Jayne Engle, directrice du programme Des villes pour tous de la fondation McConnell. « Villes d'avenir Canada peut offrir des occasions d'aménagement urbain concrètes qui permettent aux citoyens de créer leurs villes ensemble. Il est impératif de développer la culture de l'innovation dans les villes, et l'innovation sociale doit constituer la base de cette culture pour garantir l'égalité et l'inclusion. » [traduction libre]

« Nos centres urbains sont de plus en plus diversifiés, denses et inéquitables sur les plans social et économique », a fait remarquer Ian Bird, président de Fondations communautaires du Canada. « L'harmonisation au sein d'un réseau national aidera à veiller à ce que les possibilités et l'accès aux ressources soient inclusifs et offerts à tous et à ce que le Canada reste un chef de file en matière de construction et de conception de villes de demain florissantes. » [traduction libre]

« Villes d'avenir Canada et ses pôles d'innovation jouent un rôle important pour rendre l'innovation urbaine accessible à l'échelle locale », a affirmé Patrick Dubé, directeur de la Maison de l'innovation sociale. « Cette initiative crée des environnements dynamiques et inspirants où les résidents, les professionnels et les organismes peuvent se rencontrer, discuter, apprendre et s'organiser afin de stimuler la créativité et nouer des liens. Villes d'avenir Canada donne une voix et une place à la prochaine génération d'acteurs de l'aménagement urbain. » [traduction libre]

À propos de Villes d'avenir Canada : Cette initiative nationale intersectorielle a pour mission d'accélérer l'innovation pour transformer les villes dans l'intérêt de tous. Dirigée par quatre partenaires fondateurs et soutenue par un réseau de partenaires en pleine croissance, Villes d'avenir Canada cherche à trouver des solutions aux problèmes qui touchent les villes et les citadins afin de créer des milieux urbains équitables, prospères et propices au renouvellement.



À propos des partenaires fondateurs de Villes d'avenir Canada :

Evergreen se consacre à faire prospérer les villes. Depuis 1991, cet organisme à but non lucratif s'efforce de transformer des espaces en milieux remarquables pour aider les communautés à s'épanouir. Pour Evergreen, la mise en relation des gens et des milieux naturels et bâtis permet à la population canadienne d'accomplir de grandes choses et ainsi améliorer les villes.

La fondation McConnell est une fondation privée canadienne qui conçoit et met en oeuvre diverses approches innovatrices pour faire face aux enjeux sociaux, culturels, économiques et environnementaux par l'octroi de subventions, des investissements, le renforcement des capacités, des rassemblements et la co-création avec ses titulaires de subvention, ses partenaires et le public.

Fondations communautaires du Canada est un organisme national qui mobilise un réseau de philanthropes communautaires variés pour engendrer des impacts collectifs majeurs au pays. Il exploite le potentiel de la collaboration pour résoudre des problèmes complexes auxquels font face les communautés canadiennes, notamment en matière d'appartenance, d'inclusion et de réconciliation.

La Maison de l'innovation sociale est un organisme consacré au renforcement des capacités d'innovation sociale et à l'émergence d'entrepreneurs sociaux au Québec.

