Lancement de la campagne de promotion des carrières en aérospatiale : Ose créer l'avenir







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, est fière de lancer la campagne de promotion des carrières en aérospatiale « Ose créer l'avenir » en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'oeuvre en aérospatiale du Québec (CAMAQ), l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, l'École nationale d'aérotechnique et les partenaires de l'industrie.

« L'objectif de cette campagne est de répondre à l'enjeu de rareté de main-d'oeuvre auquel est confrontée toute l'industrie en faisant connaître la multitude de possibilités de carrières qu'offre ce secteur de pointe en pleine croissance au Québec », explique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Des carrières et des défis illimités

Par le biais d'une campagne proactive sur le Web et les médias sociaux, le public est invité à visiter le www.oselaero.ca afin d'y découvrir cette industrie en forte demande de main-d'oeuvre qualifiée, ses profils de carrières, ses emplois offerts et ses nombreuses formations variées ainsi que les innovations technologiques qui représentent un attrait important pour ses futurs travailleurs.

Une campagne destinée à des publics diversifiés

La campagne « Ose créer l'avenir » s'adresse autant aux travailleurs en réorientation de carrière, aux chercheurs d'emplois, aux élèves de 4e et 5e secondaire, aux parents ainsi qu'aux conseillers en orientation. Les élèves de 4e et 5e secondaire pourront prendre part à différentes activités « découvertes » et promotionnelles qui jalonneront la campagne tout au long de l'année scolaire 2018-2019, notamment l'activité Portes ouvertes de l'ÉMAM qui aura lieu les 10 et 11 mai prochain. Il est possible d'en savoir plus sur cette activité en visitant la page Facebook de la campagne à cette adresse : facebook.ca/oselaero

Une industrie innovante en expansion

« Sachant que près de 30 000 emplois seront à combler d'ici 2027, les entreprises en aérospatiale ont besoin plus que jamais de main-d'oeuvre qualifiée pour demeurer compétitives et à l'affût des dernières innovations technologiques » conclue Suzanne Benoît.

Pour tout connaître sur la campagne « Ose créer l'avenir », visitez le www.oselaero.ca ou suivez les activités de la page Facebook Ose l'Aéro en utilisant le mot-clic #OSELAERO.

À propos d'Aéro Montréal

Créée en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche, des associations et des syndicats. Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène internationale. Sa vision est de devenir la référence mondiale en aérospatiale. Pour ce faire, elle prend appui sur les valeurs suivantes : l'excellence, l'engagement, la collaboration, l'intégrité, l'agilité et l'audace.

SOURCE Aéro Montréal

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 10:00 et diffusé par :