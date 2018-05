Co-operators se classe au premier rang en Alberta et en Atlantique dans l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle envers les assureurs automobiles







GUELPH, ON, le 7 mai 2018 /CNW/ - Co-operators a remporté en Alberta et en Atlantique le prix décerné par J.D. Power Canada à l'issue de son étude de 2018 sur la satisfaction de la clientèle envers les assureurs automobiles. C'est la cinquième année consécutive que Co-operators reçoit ce prix en Alberta, et la quatrième année consécutive en Atlantique.

L'étude de J.D. Power mesure la satisfaction globale de la clientèle canadienne envers les assureurs automobiles en fonction de cinq critères : les interactions non liées aux réclamations, la facturation et le paiement, l'éventail des produits proposés, les réclamations et le prix. En Alberta et en Atlantique, Co-operators a reçu les meilleures notes dans les critères suivants : interactions non liées aux réclamations, prix, éventail des produits proposés, facturation et le paiement.

« Notre objectif est non seulement de dépasser les attentes de nos clients, mais aussi d'améliorer continuellement notre performance. Ces résultats, qui démontrent notre statut de chef de file de l'industrie en matière de mobilisation de la clientèle, illustrent bien le professionnalisme de nos employés et conseillers et leur réel engagement à protéger la sécurité financière de nos clients », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators.

Depuis la première étude en 2008, les résultats détaillés des rapports de J.D. Power ont permis de cibler les forces de l'entreprise et les occasions à saisir. Chaque année, les résultats aident Co-operators à se concentrer sur des domaines spécifiques afin d'améliorer ses services et la satisfaction de la clientèle, ce qui explique les bons résultats qu'elle connaît actuellement, notamment sur le plan de la fidélisation et de la croissance de la clientèle.

Pour en savoir plus sur l'étude, visitez www.jdpower.com/canada (en anglais seulement).

Co-operators :

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous gestion s'élève à plus de 41 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable.

Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.cooperators.ca/fr-CA/.

SOURCE Co-operators

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 09:54 et diffusé par :