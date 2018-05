Assemblée générale annuelle d'Aéro Montréal 2018 - La main-d'oeuvre et la relève au coeur de la croissance de l'industrie aérospatiale







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son Assemblée générale annuelle, Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a dressé un bilan positif de l'année 2017. L'événement a eu lieu à la Maison des régions de Montréal, dans le cadre de la Journée des élus-es du Grand Montréal, en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante et de 150 hauts dirigeants, représentants de l'industrie et partenaires de la grappe.

« Aéro Montréal s'est énormément investie auprès de tous les acteurs de la grappe afin que notre industrie demeure un leader sur la scène internationale, une position que nous devons à la grande solidarité des acteurs de notre écosystème », affirme Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal. « Au cours de l'année 2017, l'industrie aérospatiale québécoise a notamment salué l'arrivée d'un nouveau maître d'oeuvre dans sa chaîne d'approvisionnement, Airbus. Également, l'année a été marquée par l'importance et l'imminence de la transition vers l'industrie 4.0, afin que nos entreprises demeurent compétitives. Enfin, toutes les entreprises ont connu des défis en lien avec la disponibilité de la main-d'oeuvre qui nous ont amené à repenser notre stratégie visant à inciter la relève à privilégier des filières en aérospatiale ».

DISPONIBILITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE - UN ENJEU À SURVEILLER

Selon le Comité sectoriel pour la main-d'oeuvre en aérospatiale du Québec (CAMAQ), d'ici 2027, 7 128 nouveaux postes seront créés et 21 175 postes seront à combler (promotions, retraites, départs, etc.) pour un total de 28 303 postes à pourvoir d'ici 10 ans. « Les enjeux en lien avec la rareté de main-d'oeuvre ont marqué l'année 2017 et, pour y répondre, nous avons sensibilisé le gouvernement à ces problématiques et développé une stratégie proactive de communication tant auprès du grand public, en plus de mettre en place des initiatives visant à aider les entreprises dans leurs recrutements », assure Mme Benoît.

En 2017, plus de 250 dirigeants et spécialistes du secteur aérospatial québécois se sont impliqués au sein de nos six Chantiers de travail. Parmi les principales initiatives mises en place figurent notamment :

L'INITIATIVE MACH FAB 4.0

Lancée en 2017, l'initiative MACH FAB 4.0 visera au total 50 PME du secteur aérospatial durant cinq ans. Ce programme est soutenu par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026 à hauteur de 9,5 millions de dollars. À ce montant s'ajoute une contribution équivalente du secteur privé, soit un montant total de 19 millions de dollars en investissements privés et publics. L'initiative MACH FAB 4.0 est un programme incontournable pour les PME québécoises leur permettant de réussir le virage numérique dans l'aérospatiale, et ainsi devenir plus compétitives au Québec, au Canada et à l'international.

SDQUÉBEC.CA

Le portail SDQuébec.ca est un outil Web qui permet de répertorier les capacités industrielles des entreprises québécoises en matière de défense et sécurité, il s'agit d'une plateforme d'affaires collaborative, informative et proactive pour soutenir, accroître et optimiser le développement des entreprises québécoises de la défense et de la sécurité nationale. Cet outil a été développé en partenariat avec STIQ et Québec International. Ce nouvel outil a été mis en ligne en 2017.

L'INITIATIVE MACH - 710 projets d'amélioration réalisés ou en cours

À ce jour, nous comptons cinq cohortes actives qui représentent 59 fournisseurs et 31 mentors locaux et internationaux. L'initiative MACH a pour objectif d'optimiser la performance de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale québécoise afin d'augmenter sa compétitivité à l'échelle internationale. Une enveloppe de financement additionnelle a été accordée à ce projet en 2017.

3E ÉDITION DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE L'AÉROSPATIALE - MONTRÉAL

Cette Semaine, qui a été organisée du 16 au 20 avril 2017, a notamment été l'occasion de tenir la 4e édition du Sommet sur la chaîne mondiale d'approvisionnement, qui a d'ailleurs connu un record de fréquentation avec 500 participants. Intitulé « Le virage 4.0 : passer de la vision à la réalité », le Sommet a permis de présenter des cas concrets d'application du 4.0 sur les différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Les participants ont également pu apprendre comment mesurer leur degré de « maturité 4.0 » et de réussite dans l'implantation du numérique au sein de leur entreprise.

À propos d'Aéro Montréal

Créée en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats. Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène internationale. Sa vision est de devenir la référence mondiale en aérospatiale. Pour ce faire, elle prend appui sur les valeurs suivantes : l'excellence, l'engagement, la collaboration, l'intégrité, l'agilité et l'audace.

