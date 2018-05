Airbus contribue à la formation des travailleurs québécois de l'avenir dans le secteur de l'aérospatiale







La société annonce qu'elle commanditera la nouvelle campagne de notoriété « Ose créer l'avenir » en y versant 20 000 $

Un partenariat est conclu avec Aéro Montréal, le CAMAQ et les deux écoles d'aérotechnique du Québec (ÉNA et ÉMAM) afin de mettre en place un plan novateur favorisant la formation des Québécois désireux de faire carrière dans le secteur florissant de l'aérospatiale

MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Airbus a annoncé aujourd'hui qu'elle versera 20 000 $ pour commanditer une nouvelle et importante campagne de notoriété, « Ose créer l'avenir » (relever les défis de l'avenir), mise en place par Aéro Montréal, la grappe aérospatiale de Montréal, en partenariat avec l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) de Saint-Hubert au Québec, l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM), le Comité sectoriel de main-d'oeuvre en aérospatiale (CAMAQ), ainsi que d'autres commanditaires du secteur.

La région du Grand Montréal est dotée d'une concentration unique d'institutions d'enseignement et de centres de recherche qui produisent plus de 4 500 diplômés chaque année et qui travaillent de près avec des sociétés de l'aérospatiale en vue d'offrir des formations avancées et de conserver une remarquable capacité d'innovation. Cette nouvelle campagne assurera le maintien, voire la croissance, du nombre de diplômés.

« Depuis plusieurs années, Airbus jouit d'une forte présence dans la région de Montréal grâce à STELIA Aerospace et à STELIA North America, à Mirabel, une présence qui s'accroît davantage au Québec depuis que nous nous sommes associés à Bombardier afin de libérer l'incroyable potentiel des avions C Series et de les propulser vers de nouveaux sommets en tirant parti de notre envergure mondiale, de notre portée et de notre expérience », a déclaré Philippe Balducchi, chef de la gestion de la performance chez Airbus et futur chef de la direction de la C Series lorsque le partenariat avec Bombardier sera finalisé.

« Il est essentiel pour nous de veiller à ce que nous continuions d'avoir les travailleurs qualifiés dont nous avons besoin au Québec à très long terme. Nous sommes ravis d'appuyer cette nouvelle campagne de notoriété qui attirera des étudiants dans des programmes novateurs de formation en aérospatiale », a ajouté M. Balducchi.

La campagne « Ose créer l'avenir » vise un public varié qui ne se limite pas aux étudiants et qui comprend entre autres des travailleurs qui veulent changer de carrière, des personnes à la recherche d'un emploi, des étudiants de quatrième et de cinquième secondaire, des parents et des conseillers d'orientation professionnelle. Par ailleurs, les étudiants de quatrième et de cinquième secondaire pourront participer à diverses activités de « découverte » et de promotion qui seront organisées dans le cadre de la campagne tout au long de l'année scolaire 2018-2019, notamment une journée portes ouvertes à l'ÉMAM les 10 et 11 mai. Pour en savoir davantage à propos de cette activité, rendez-vous sur la page Facebook de la campagne : facebook.com/oselaero.

« Nous sommes très heureux qu'Airbus soit un commanditaire de ce programme important et novateur. Je suis ravie que cette société se joigne à nous pour appuyer cette campagne qui reconnaît le besoin d'assurer la relève pour les emplois hautement qualifiés de l'aérospatiale, aujourd'hui et à l'avenir », a expliqué Suzanne Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Pour en savoir plus sur la campagne « Ose créer l'avenir », visitez le www.aerofuture.ca ou suivez les activités de la page Facebook de la campagne en utilisant le mot-clic/mot-clé #AEROFUTURE.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit les principaux dirigeants du secteur aérospatial québécois provenant notamment de sociétés, d'institutions d'enseignement, de centres de recherche ainsi que d'associations et de syndicats. Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue d'accroître sa croissance et son rayonnement sur la scène mondiale. Sa vision est de devenir la référence mondiale en aérospatiale. Pour ce faire, il prend appui sur les valeurs suivantes : l'excellence, l'engagement, la collaboration, l'intégrité, l'agilité et l'audace. www.aeromontreal.ca

À propos d'Airbus dans le monde

Airbus est un chef de file mondial des secteurs de l'aéronautique et de l'espace ainsi que des services connexes. En 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 67 milliards d'euros et comptait environ 129 000 employés. Airbus offre la gamme la plus complète d'avions de ligne comprenant de 100 à plus de 600 sièges et est le chef de file européen dans le domaine des avions de ravitaillement en vol, de combat, de transport et tactiques. En outre, elle est un leader de l'industrie spatiale. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires de giravion les plus efficaces du marché mondial. www.airbus.com

À propos d'Airbus au Canada

Airbus maintient une forte présence au Canada depuis près de 35 ans, soit depuis le début de la construction, en 1984, de son installation de fabrication d'hélicoptères. Aujourd'hui, la société possède neuf installations à différents endroits dans quatre provinces, et crée indirectement plus de 17 000 emplois qualifiés. Le groupe achète pour plus de un milliard de dollars canadiens de produits annuellement d'environ 665 fournisseurs provenant de neuf provinces. La moitié de ces achats sont effectués ici, au Québec. Plus de 700 hélicoptères et plus de 130 aéronefs d'Airbus survolent le ciel canadien.

