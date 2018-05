Bell Cause pour la cause et La fondation de la famille Rossy font équipe pour soutenir la santé mentale des étudiants collégiaux







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Donnant le coup d'envoi à la Semaine de la santé mentale, Bell Cause pour la cause et La fondation de la famille Rossy ont annoncé aujourd'hui la remise d'un don conjoint de 500 000 $ à la Fédération des cégeps ainsi qu'à la Fondation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) pour contribuer à l'amélioration de la santé mentale des étudiants collégiaux au Québec. Les fonds serviront à soutenir la mise en place et l'évaluation à plus grande échelle de Zenétudes, un programme qui vient en aide aux étudiants lors de leur transition secondaire-collégiale.

M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, Martine Turcotte, présidente, direction du Québec, de Bell, Stephanie Rossy, vice-présidente du conseil de La fondation de la famille Rossy, Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, et Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

« Bell Cause pour la cause est fière d'appuyer les étudiants collégiaux québécois par l'entremise de ce programme novateur, en leur offrant des outils qui contribueront à leur réussite et leur donneront la chance de participer au développement de notre société et de notre économie, a affirmé Mme Turcotte. Nous sommes heureux de nous associer une fois de plus à La fondation de la famille Rossy - avec laquelle nous avons déjà annoncé l'élaboration d'une nouvelle norme nationale sur la santé mentale des étudiants de niveau postsecondaire - pour élargir la capacité du programme Zenétudes et ainsi permettre à plus de 9 000 étudiants supplémentaires d'en bénéficier dès qu'ils entament leurs études collégiales. »

« Personne n'est à l'abri de la maladie mentale, a souligné le ministre Barrette. Je tiens à remercier Bell Cause pour la cause, La fondation de la famille Rossy et tous celles et ceux qui oeuvrent auprès de ces jeunes personnes vulnérables. Ces initiatives contribuent grandement à engager la population dans une discussion franche et ouverte sur la maladie mentale, et il est important de les reconnaître et de les souligner. Une initiative comme celle-ci est précieuse et complémentaire aux actions posées par notre gouvernement en matière de santé mentale. »

Créé par Diane Marcotte, professeure-chercheuse à l'UQAM et directrice du laboratoire de recherche sur la santé mentale des jeunes en contexte scolaire, le programme Zenétudes offre, sur trois volets, des ateliers en classe et en petits groupes afin de sensibiliser davantage les étudiants à la santé mentale et de les outiller de stratégies pour prévenir les problèmes de santé mentale. Zenétudes est actuellement offert dans 10 cégeps au Québec. En versant chacune un don de 250 000 $, Bell Cause pour la cause et La fondation de la famille Rossy rendront possible l'expansion du programme dans plus d'établissements scolaires. Les fonds serviront également à évaluer le processus d'implantation du programme dans les cégeps participants, de même que ses effets sur la santé mentale des étudiants.

« Nous sommes fiers de collaborer de nouveau avec Bell Cause pour la cause, ainsi qu'avec l'UQAM et la Fédération des cégeps, pour promouvoir une approche plus intégrée en matière de santé mentale et de bien-être pour les étudiants, en procurant aux jeunes Québécois les outils et le soutien dont ils ont besoin pour réussir la transition cruciale vers les études postsecondaires, a souligné Mme Rossy. Le programme Zenétudes est une voie prometteuse pour y parvenir et doter les étudiants des compétences nécessaires afin qu'ils réussissent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. »

« Le projet Zenétudes fait partie de ces "100 millions d'idées" qui émergent et prennent vie au coeur de l'UQAM, a indiqué Mme Fusaro. Nous sommes ravis de constater que le travail de la professeure Marcotte soit reconnu et que "sa brillante idée" soit propulsée par Bell Cause pour la cause et La fondation de la famille Rossy. Nous félicitons les deux organismes d'unir leurs forces pour améliorer le bien-être des étudiantes et des étudiants collégiaux. Leur engagement est précieux et il rejoint celui de l'UQAM, une université qui a toujours placé au centre de sa mission l'avancement des connaissances et du savoir pour contribuer au développement de notre société. Nos chercheuses et chercheurs, dans le domaine de la santé, sont à l'avant-scène des efforts visant à améliorer le mieux-être des individus et des communautés. Avec Zénétudes, qui repose sur une approche préventive de la santé, l'UQAM réaffirme cet engagement avec conviction. »

La santé mentale constitue une préoccupation majeure dans le réseau collégial, étant donné que plus du tiers (35 %) des étudiants ressentent souvent ou régulièrement de l'anxiété. Les cégeps consacrent déjà beaucoup d'efforts pour travailler en amont des problématiques comme la détresse psychologique et le suicide. Ils orientent leurs actions vers la sensibilisation, la prévention et l'intervention en matière de santé mentale.

« Nous voyons un lien important entre la santé mentale et la réussite éducative, car un étudiant bien dans sa tête sera mieux outillé pour faire face aux difficultés, à la dépression et à l'anxiété, et ainsi être plus susceptible de réussir ses cours. Le don permettra de travailler en ce sens en permettant l'évaluation du programme Zenétudes?», a indiqué M. Tremblay.

« Cette initiative permet de promouvoir l'utilisation de stratégies et de programmes de prévention fondés sur des données probantes dans les milieux d'éducation, et de mettre sur pied une approche rigoureuse dans l'offre de services en santé mentale, a affirmé la professeure Marcotte. En privilégiant une approche multiniveaux, le programme Zenétudes : Vivre sainement la transition au collège permet d'agir en amont du développement des problèmes de santé mentale chez les étudiants et réduit la stigmatisation entourant la maladie mentale. »

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale en se fondant sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. L'initiative Bell Cause pour la cause a été lancée en septembre 2010 en tant que programme de cinq ans assorti d'un don initial de 50 millions $ de Bell avec la promesse d'accroître son financement grâce à l'engagement des Canadiens envers cette cause pendant la Journée Bell Cause pour la cause.

En 2015, Bell a annoncé la prolongation de l'initiative Bell Cause pour la cause pour une nouvelle période de cinq ans et s'est engagée à verser une contribution minimale de 100 millions $ à l'appui de la santé mentale au Canada. En ayant atteint un total de 93 423 628,80 $ à la suite de Journée Bell Cause pour la cause 2018, nous nous approchons de l'objectif!

Pour en savoir plus sur l'Initiative Bell Cause pour la cause, veuillez consulter le site Bell.ca/Cause.

À propos de La fondation de la famille Rossy

La fondation de la famille Rossy est un organisme philanthropique, situé à Montréal, qui finance des initiatives axées sur la santé mentale, les soins de santé, l'éducation, les arts et la société civile canadienne.

À propos de la Fédération des cégeps

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca.

À propos de l'UQAM

Créative, ouverte et dynamique, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université de pointe dont le rayonnement est international. L'originalité et les caractéristiques propres de ses 300 programmes, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa réputation. Située au coeur de Montréal, l'UQAM accueille plus de 42 000 étudiants.

www.uqam.ca

À propos de la Fondation de l'UQAM

Créée en 1976, la Fondation de l'UQAM a comme mission de recueillir des dons afin de contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la création à l'UQAM et de favoriser l'accessibilité aux études universitaires par l'offre de bourses aux étudiants. Grâce au soutien financier de ses généreux donateurs, la Fondation verse chaque année à l'Université les fonds amassés pour assurer le développement de projets porteurs et la réussite aux études dans de nombreux champs du savoir.

100millions.uqam.ca

#100millionsUQAM

