Angus Reid est de retour dans le secteur des sondages grâce au Forum Angus Reid







VANCOUVER, le 7 mai 2018 /CNW/ - M. Angus Reid, le spécialiste des sondages au Canada en exercice depuis de nombreuses années et président de Angus Reid Institute, un institut sans but lucratif, est heureux d'annoncer l'acquisition du groupe « Your Insights » auparavant connu sous le nom de Insights West.

À compter d'aujourd'hui, ce groupe portera le nom Angus Reid ForumMC, et deviendra rapidement un groupe d'opinion national représentatif réputé pour ses recherches de grande qualité et conformes aux pratiques exemplaires.

M. Reid occupera le poste de président du conseil de cette nouvelle entité. Le fondateur d'Insights West, Steve Mossop deviendra le président et chef de la direction, dirigeant une équipe de chercheurs et de gestionnaires de panel à l'échelle du Canada.

« En ces temps où nous nous interrogeons grandement sur la confidentialité et l'utilisation inappropriée des mégadonnées, Angus Reid Forum établira de nouvelles normes de transparence, donnant à ses membres un contrôle sans précédent du contenu qu'ils partagent », a déclaré M. Reid.

« Je suis enthousiaste à l'idée de diriger cette entreprise avec M. Reid. J'ai travaillé avec Angus au tout début de ma carrière et j'ai toujours eu un grand respect pour son leadership au sein de l'industrie de recherche du marché canadien », a déclaré M. Mossop.

À propos d'Angus Reid :

M. Angus Reid a passé plus de 40 ans à demander aux gens ce qu'ils pensaient des plus grands problèmes sociaux, économiques ou de gouvernance, et ce qu'ils ressentaient par rapport à ces sujets. De 1979 à 2001, il a été le fondateur et président directeur général de Angus Reid Group, qui est devenu le plus grand institut de recherche au Canada, avec plus de 60 millions de dollars de revenus. Il a été vendu à Ipsos SA en 2000. En 2003, il a joint Vision Critical, la jeune pousse spécialisée en logiciel de recherche de son fils Andrew, à titre de président directeur général. Lorsqu'il s'est retiré de ses fonctions de directeur général en 2014, les revenus de Vision Critical dépassaient 100 millions de dollars.

M. Reid est l'auteur de l'ouvrage à succès « Shakedown: How the New Economy is Changing our Lives » (1996). Il a obtenu un doctorat en sociologie de l'Université Carleton à Ottawa, a reçu une bourse de doctorat du Conseil des arts du Canada, détient trois doctorats honorifiques, et a été intronisé au Temple de la renommée du marketing.

À propos de Steve Mossop :

Steve Mossop est président de Insights West, un institut de recherche marketing avant-gardiste qui a prédit correctement les résultats de 23 élections sur 23. Les récompenses reçues pour ses réalisations comprennent le prix des professionnels de l'année de la BCAMA en 2001 ainsi que le prix « Top 40 under 40 » de Business in Vancouver (2006). Steve a été président du programme des hauts dirigeants de la BCAMA, est un membre actif d'EO Vancouver, et détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Simon Fraser avec une spécialisation en marketing.

