KPMG et BlackLine faciliteront la comptabilité continue







Une nouvelle alliance permettra d'améliorer la production de renseignements financiers en temps réel

TORONTO, le 7 mai 2018 /CNW/ - KPMG au Canada et BlackLine, Inc. (BL sur Nasdaq) ont annoncé aujourd'hui une alliance afin d'offrir à leurs clients des services techniques et des services-conseils pour les aider à adopter un modèle de comptabilité continue, une approche moderne qui permet aux fonctions Finances et Comptabilité de fournir aux cadres dirigeants des renseignements financiers en temps réel.

Cette alliance combinera la vision de KPMG en matière d'habilitation et d'automatisation des processus financiers avec la plateforme infonuagique de BlackLine, axée sur l'analyse de données et l'automatisation, pour offrir aux clients des solutions financières à mettre en oeuvre dans leurs procédés administratifs afin d'améliorer l'efficacité du personnel, de passer des activités transactionnelles aux activités analytiques et d'harmoniser les stratégies financières avec celles de l'entreprise.

« Dans le monde des affaires en évolution rapide d'aujourd'hui, la comptabilité continue est essentielle, affirme Stephanie Terrill, associée et leader nationale, Gestion financière de KPMG au Canada. Les fonctions Finances et Comptabilité doivent tirer parti de la technologie afin de produire rapidement l'information et les analyses nécessaires pour gérer les difficultés et les possibilités d'affaires ainsi que les obligations liées à la réglementation et à l'information. »

« Comme la plupart des entreprises accordent une priorité accrue à la transformation numérique, KPMG et BlackLine s'unissent pour offrir l'automatisation qui permettra aux professionnels de la finance de passer du traitement des transactions à une activité plus productive, l'aide à la prise de décisions opérationnelles et stratégiques. »

Chef de file en matière de gouvernance, de conformité, de contrôles et de services liés à la fonction Finances, KPMG aide ses clients à améliorer les processus d'information financière de bout en bout en accroissant la visibilité en temps réel, en simplifiant le flux des travaux et en réduisant le temps de production de l'information financière et des rapports de gestion. KPMG possède une solide expérience des technologies habilitantes axées sur les processus de clôture de comptes et d'information financière, qui peuvent aider les entreprises à uniformiser leurs pratiques exemplaires.

Compatible avec plus de 30 systèmes de planification des ressources de l'entreprise, ainsi qu'avec plusieurs autres applications et systèmes financiers, la plateforme de BlackLine remplace les processus manuels fondés sur les feuilles de calcul en rationalisant les flux des opérations comptables et en facilitant l'audit de l'exactitude et de la conformité. L'ensemble d'applications permet le rapprochement de comptes, les écritures de journal, la gestion de tâches, la gestion de l'intégrité des consolidations, la gestion des comptes réciproques, l'appariement des transactions et l'analyse des écarts.

L'alliance conclue au Canada entre KPMG et BlackLine fait suite à la signature d'une alliance stratégique entre les deux sociétés, conclue aux États-Unis à la fin de 2017.

« Au fil des ans, nous avons mené ensemble de nombreux projets où les connaissances approfondies et les services-conseils pratiques de KPMG nous ont aidés à répondre aux exigences de nos clients mondiaux », a indiqué Therese Tucker, chef de la direction de BlackLine, important fournisseur de solutions logicielles en automatisation de la fonction Finances. « KPMG s'est avéré un excellent partenaire en prônant énergiquement le potentiel de BlackLine ainsi que l'orientation à adopter pour le réaliser. Ses conseillers ont une vision d'ensemble des mesures à prendre par BlackLine pour transformer les fonctions Finances et Comptabilité. »

À propos de KPMG

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils ( kpmg.ca ) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). Les cabinets membres de KPMG comptent 200 000 professionnels dans 154 pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

