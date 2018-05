Les futures professionnelles et les futurs professionnels de la finance démontrent leur leadership grâce au Défi éthique de CFA Societies Canada







Cette compétition vise à développer l'esprit critique et l'analyse afin de sensibiliser les étudiants à l'égard des dilemmes éthiques auxquels ils pourraient être confrontés à leur entrée sur le marché du travail

TORONTO, le 7 mai 2018 /CNW/ - Dans la poursuite de ses efforts afin de maintenir les normes d'éthique les plus élevées, CFA Societies Canada a désigné un groupe de quatre étudiants de l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa à titre de gagnant du Défi éthique 2018 de CFA Societies Canada lors d'une réception tenue au Terminal City Club à Vancouver, C.-B. Le Défi éthique exigeait que les participants analysent et évaluent une étude de cas pour y déceler les dilemmes éthiques d'après le Code d'éthique et Normes de conduite professionnelles du CFA Institute dans le but d'améliorer les connaissances et le professionnalisme des futurs professionnels de la finance.

« Dans le cadre de notre engagement envers notre Code d'éthique et nos normes de conduite professionnelles, l'un des mandats de CFA Societies Canada consiste à veiller à ce que les professionnels de la finance soient bien outillés pour identifier de façon rapide et fiable les conflits de nature éthique au travail et y répondre en conséquence, a déclaré Clayton Gall, président du Conseil des présidents de CFA Societies Canada. Le Défi éthique de CFA Societies Canada est une introduction à cette réalité pour les futurs détenteurs du titre, et vise à les sensibiliser aux défis complexes que relèvent les professionnels de notre secteur ».

Les équipes régionales finalistes ont été annoncées en mars, et le 3 mai 2018 elles se sont réunies à Vancouver pour la finale nationale. L'équipe gagnante a obtenu son titre en fournissant la meilleure analyse de l'étude de cas à un jury composé de détenteurs du titre CFA et en participant à une période de questions et réponses. Tout comme ses concurrents de quatre autres écoles, l'équipe gagnante avait trois heures pour compléter l'analyse.

Le Défi éthique de CFA Societies Canada s'adresse aux étudiants universitaires de l'ensemble du Canada. Sa mission vise plusieurs objectifs notamment: renforcer les aptitudes de présentation et établir des liens entre les professionnels émergents en finance parmi les plus brillants au Canada et ceux qui travaillent déjà dans le secteur. Le Défi permet également aux participants de se familiariser avec l'initiative Futur de la finance, un objectif à long terme qui vise à façonner une profession sûre et avant-gardiste du domaine de la finance dans le cadre de laquelle les intérêts des investisseurs sont placés en premier, afin de mieux servir la société.

« Le Défi éthique de CFA Societies Canada a été une belle occasion de mettre en pratique ce que nous avons appris à l'école, a déclaré Aamena Chatoo, membre de l'équipe gagnante de l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa avec James Beaudoin, Christian Cotroneo et Natalie Dokmajian. En approfondissant nos connaissances du mandat du CFA Institute afin de faire respecter les normes d'éthique les plus élevées et grâce à l'accès à des mentors dont nous avons bénéficié, notre équipe a appris plus rapidement et a pu établir des liens alors que nous commençons nos propres carrières dans le secteur de la finance. Gagner représente vraiment la cerise sur le sundae. »

Chacun des membres de l'équipe gagnante a reçu 500 $ en plus d'un prix commémoratif de CFA Societies Canada. Tous les participants ont reçu un certificat de participation à l'occasion de la compétition nationale. Pour plus de renseignements au sujet du Défi éthique canadien de CFA Societies Canada, visitez CFA Societies Canada.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est le résultat d'une collaboration entre CFA Institute et 12 associations canadiennes membres dont la mission consiste à encourager les plus hautes normes d'éthique et d'intégrité professionnelles et à renforcer la notoriété de la désignation CFA® pour le bénéfice ultime des investisseurs canadiens. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.cfasociety.org/canada.

CFA Institute est l'association mondiale des professionnels de l'investissement chargée de définir les normes relatives à l'excellence professionnelle et aux titres de compétence. L'organisation est un leader du comportement éthique sur les marchés d'investissement et une source de connaissances très respectée par la communauté financière mondiale. Ses principaux objectifs: favoriser un environnement où les intérêts des investisseurs ont la priorité, où les marchés sont performants et les économies prospèrent. CFA Institute compte au-delà de 150 000 membres dans plus de 165 pays et territoires. CFA Institute possède huit bureaux dans le monde et 151 associations locales en sont membres. Pour plus de renseignements, visitez www.cfainstitute.org ou suivez-nous sur Twitter à @CFAInstitute et sur Facebook.com/CFAInstitute.

