En ce Mois de la santé visuelle, Bausch + Lomb fait don de la vue à des Canadiens

Pour souligner son 165e anniversaire, B+L lance avec fierté la campagne Je prends mes yeux à coeur

TORONTO, le 7 mai 2018 /CNW/ - En mai, Mois de la santé visuelle, Bausch + Lomb Canada lance sa campagne Je prends mes yeux à coeur en vue de sensibiliser les Canadiens à la santé de leurs yeux et les inspirer à s'impliquer. Au Canada, plus de 4,25 millions de Canadiens vivent aujourd'hui avec une maladie oculaire grave. Outre les maladies oculaires, environ 500 000 Canadiens souffrent d'une perte de vision significative qui affecte leur qualité de vie au quotidien.[1] On estime que, tous les ans, plus de 50 000 Canadiens perdent la vue[2], pourtant 75 % des cas de perte de vision peuvent être prévenus ou traités.[3] Dans le cadre de la campagne de mai, Je prends mes yeux à coeur, Bausch + Lomb Canada mettra en oeuvre deux initiatives au cours du Mois de la santé visuelle.

Des ophtalmologistes de l'ensemble du pays font équipe avec Bausch + Lomb Canada pour le lancement de l'initiative Notre vision : améliorer la vôtre dans le cadre de laquelle des Canadiens choisis ayant une déficience visuelle et devant subir une chirurgie de la cataracte découvriront la plus récente technologie conçue pour offrir une vision sans lunettes.

Jusqu'à 20 patients du pays profiteront d'un don de lentilles intraoculaires (LIO) FineVisionMC de Bausch + Lomb Canada. Les LIO FineVisionMC intègrent une conception novatrice de structure trifocale brevetée - la première du genre au Canada - afin d'offrir une vision optimale à toutes les distances (de près, intermédiaire et de loin). Les patients prenant part à la campagne ont été sélectionnés par les ophtalmologistes après avoir subi un examen clinique et été identifiés comme des candidats aptes à recevoir ces lentilles. Pour obtenir de plus amples détails sur cette campagne, veuillez visiter : www.Notrevisionameliorerlavotre.com

Pour contribuer à faire connaître l'importance de la santé visuelle, Bausch + Lomb Canada exécutera également des activations sur les médias sociaux Facebook, Instagram et Twitter à l'aide du mot-clic #jeprendsmesyeuxacoeur/#WhyEyeCare. Les Canadiens sont invités à prendre part à la conversation en partageant la raison pour laquelle ils prennent leurs yeux à coeur et à motiver les membres de leur famille et leurs amis à miser sur la santé de leurs yeux et à prendre des mesures proactives à cet égard au cours du mois de mai.

«Le Mois de la santé visuelle est une occasion idéale pour rappeler aux Canadiens l'importance de la santé des yeux. Tout comme c'est le cas pour les examens annuels et les visites chez le dentiste, les professionnels de la vue jouent un rôle vital pour ce qui est d'améliorer la qualité de vie et nous devrions les consulter annuellement afin de faire évaluer la santé de nos yeux», a souligné Lorenzo Santini, vice-président de Bausch + Lomb Canada. «Les initiatives Notre vision : améliorer la vôtre et #Jeprendsmesyeuxacoeur/ #WhyEyeCare comptent beaucoup pour l'équipe de Bausch + Lomb. Elles renforcent notre détermination et fournissent l'occasion d'éduquer tout en ayant un véritable impact dans la vie des Canadiens».

Pour en savoir plus, visitez régulièrement un professionnel de la vue pour vous faire examiner les yeux.

À propos de Bausch + Lomb Canada

Bausch + Lomb Canada, une filiale de Bausch + Lomb, est une société de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et un leader mondial dans le domaine des soins oculaires. La société se consacre exclusivement à la protection, l'amélioration et au rétablissement de la vue des personnes. Ses principaux domaines d'activités sont les produits pharmaceutiques ophtalmiques, les lentilles cornéennes, les produits d'entretien des lentilles, les appareils et instruments de chirurgie ophtalmologique. Bausch + Lomb met au point, fabrique et commercialise l'une des gammes de produits les plus complètes au sein de son industrie, gamme qui est offerte dans plus de 100 pays.

À propos des lentilles FineVisionMC

Les lentilles FineVisionMC intègrent une conception novatrice de structure trifocale brevetée - la première du genre au Canada - afin d'offrir une vision optimale à toutes les distances (de près, intermédiaire et de loin). De nombreux patients porteurs de lentilles FineVisionMC n'ont pas besoin de lunettes pour accomplir leurs tâches quotidiennes, notamment conduire, lire l'odomètre de leur voiture ou même utiliser leur téléphone intelligent. Depuis 2010, les lentilles FineVisionMC ont été implantées à plus de 100 000 patients dans plus de 64 pays à travers le globe.[4]





