Programme d'assistance financière à l'accessibilité aux camps de vacances - Plus de 92 000 $ supplémentaires alloués au centre de plein air du lac Flavrian







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec alloue un montant supplémentaire de 92 020 $ pour les trois prochaines années au Centre de plein air du lac Flavrian en vue de soutenir la mise en place d'environnements favorables à la pratique d'activités physiques, de sports et de loisirs actifs pour les personnes handicapées.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Luc Blanchette, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

Le Centre de plein air du lac Flavrian est un organisme à but non lucratif fondé en 1980. Ce centre offre des activités récréatives aux personnes aux prises avec des déficiences physiques, psychologiques ou intellectuelles, de même qu'aux personnes atteintes d'une maladie dégénérative. Des activités pour les personnes âgées sont également offertes.

Citations :

« Le Centre de plein air du lac Flavrian est un camp de vacances fort important pour l'Abitibi-Témiscamingue, et spécialement pour la ville de Rouyn-Noranda. Nous nous devons d'appuyer les organismes qui fournissent des services spécialisés aux personnes handicapées. Grâce à cette aide financière supplémentaire, le centre pourra bonifier encore davantage son offre de services, pour le plus grand bien des jeunes et des adultes qui le fréquentent. Je suis persuadé que cela leur permettra de vivre des expériences inoubliables. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Ce camp a pour mission de favoriser la pratique d'activités physiques, de sports et de loisirs actifs, ce qui est en lien direct avec une des orientations de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge!, qui vise à faciliter la participation des personnes, des groupes ou des communautés qui ont des besoins particuliers. L'activité physique et le sport procurent de nombreux bienfaits, et il importe que tous puissent avoir la chance d'en faire. Je remercie d'ailleurs le personnel du Centre de plein air du lac Flavrian pour son implication constante auprès de sa clientèle. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

