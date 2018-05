En Chine, la Grande Baie va accueillir SKYCITY pour 2,5 milliards de dollars des États-Unis, un site qui deviendra la plus grande destination commerciale et de divertissements à Hong Kong







Ce conglomérat de Hong Kong construira un complexe à usage mixte de 350 244 m², faisant la part belle aux commerces et aux « divertissements fondés sur l'expérience » pour les résidents et les touristes étrangers

HONG KONG, 7 mai 2018 /PRNewswire/ -- New World Development Company Limited (le « Groupe ») a remporté le marché pour la plus grande destination de divertissements de la ville, SKYCITY[1] (sites SKYCITY A2 et A3) de l'aéroport international de Hong Kong (HKIA). Porté par Adrian Cheng, vice-président directeur et directeur général de New World Development, ce projet reposera sur un investissement de 20 milliards de dollars de Hong Kong (2,5 milliards de dollars des États-Unis) par le Groupe, tandis que son thème tournera autour de la technologie de pointe, de l'éducation et de la créativité pour élaborer des services interactifs de restauration et de vente au détail ainsi que des installations de divertissements fondée sur une expérience de classe mondiale. Une fois terminé, ce projet sera le plus grand site de divertissements, de restauration et de vente au détail de sa catégorie à Hong Kong. Offrant un accès à HKIA et au pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, SKYCITY devrait servir de centre de commerce, de vente au détail et de divertissements pour les habitants de la Grande Baie et les touristes qui s'y rendent depuis l'étranger.

La « Grande Baie » désigne le projet du Gouvernement chinois visant à relier les villes de Hong Kong, Macao, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen et Zhaoqing dans un centre intégré d'activités économiques et commerciales. Cette zone couvre plus de 56 600 km², englobe des économies qui représentaient 1,36 billion de dollars des États-Unis en 2016, et compte une population estimée à 66,7 millions de personnes, ce qui la place au même rang que la baie de Tokyo, la baie de New York et la baie de San Francisco.

Le Groupe est en bonne place pour créer le plus grand centre d'activités commerciales et de divertissements pour Hong Kong, avec sa riche expérience architecturale et de gestion, ses finances en bon ordre et ses antécédents en matière de planification créative de projets. Il construit actuellement le Victoria Dockside, un district mondial d'art et de design à Tsim Sha Tsui, Kowloon, qui allie art, commerces, résidences, loisirs et divertissements raffinés à des éléments à usage public sous le contrôle de K11, un écosystème de marques fondé par Cheng. « Le Groupe injectera des éléments créatifs et technologiques innovants dans ce projet, pour créer un site de divertissements et de vente au détail de tout premier plan qui allie apprentissage, exploration et aventure », explique Cheng. « Nous sommes certains de pouvoir proposer une expérience extraordinaire pour les habitants et les touristes de Hong Kong appartenant à des groupes d'âge et à des secteurs différents. De par l'emplacement stratégique de SKYCITY, le Groupe est très optimiste quant aux perspectives qu'offre ce projet de développement à usage mixte. Nous sommes certains que SKYCITY sera une destination et une attraction de premier plan, aussi bien pour les résidents de la région que pour les touristes. »

Installations de divertissements fondés sur une expérience créative

Le plan d'aménagement du Groupe se démarque face à une concurrence féroce grâce à sa créativité et à son offre mixte d'éducation récréative. Ce projet fera entrer tout un ensemble de grandes marques internationales d'innovation technologique dans la ville et dans la région, qui devraient être en rupture avec le concept traditionnel de vente au détail et de divertissements. Seront également proposés de nouveaux divertissements fondés sur l'expérience comme la première piste de karting intérieur et extérieur à Hong Kong, des installations de jeux RA et RV interactifs et une zone expérientielle pour les enfants.

Située à côté de HKIA, SKYCITY occupera une surface hors oeuvre brute de 350 244 m², comprenant 195 096 m² pour des restaurants et des boutiques et à chaque fois 52 955 m² pour des installations de divertissements fondés sur l'expérience et des espaces de bureaux. La surface utile restante sera utilisée pour des installations publiques et des parcs de stationnement. Le projet devrait être terminé par étapes de 2023 à 2027. Le Groupe sera chargé de la conception, de l'aménagement et de la gestion de l'ensemble du projet.

De par son emplacement stratégique, SKYCITY est une destination importante pour les divertissements et les boutiques destinées aux passagers de HKIA et aux résidents de la Grande Baie. Le flux de voyageurs à HKIA, qui a atteint 72,9 millions de passagers rien qu'en 2017, devrait dépasser la barre des 100 millions d'ici à 2030 avec la construction du système à trois pistes.

SKYCITY exploitera également tout le potentiel créé par la liaison Tuen Mun-Chek Lap Kok et le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, lesquels renforceront sensiblement l'accès à HKIA depuis 10 autres villes de la Grande Baie. Située stratégiquement à une heure de Hong Kong et du delta de la rivière des Perles, SKYCITY devrait devenir un tout nouveau site incontournable de Hong Kong pour les habitants du coin, les touristes étrangers et les 60 millions de résidents de la Grande Baie.

Lien pour des photos à haute résolution :

https://www.dropbox.com/s/ponf4ttl4eauqb9/180129%20overall%20rendering.jpg?dl=0

À propos de New World Development Company Limited

Constituée en 1970, New World Development Company Limited (le «Groupe », HKSE : 00017) est cotée à la bourse de Hong Kong depuis 1972, et ses actions font partie des constituants de l'indice Hang Seng de Hong Kong. Marque prestigieuse à la personnalité unique définie par le « Mouvement artisanal » (The Artisanal Movement), New World Group exerce ses activités principales dans le développement et l'investissement immobiliers, l'infrastructure et les services, le commerce de détail, les grands magasins et l'hôtellerie. Au 31 décembre 2017, la valeur totale des actifs du groupe s'élevait à 468,1 milliards de dollars de Hong Kong. Le Groupe détient une participation effective d'environ 61 % dans NWS Holdings Limited (HKSE : 00659) et d'environ 75% dans New World Department Store China Limited (HKSE : 0825). New World China Land Limited est la propriété exclusive du Groupe.

[1] Remarque : Roxy, une filiale détenue à 100 % par New World Development Company Limited, a remporté le marché.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/686954/SKYCITY_overall_rendering.jpg

