Invitation aux médias : Forum sur la mobilité durable « Nos déplacements, aujourd'hui et demain »







MONTRÉAL, 07 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Ordre des ingénieurs du Québec invite les représentants des médias à assister à un forum sur un sujet brûlant d'actualité : la mobilité durable.

Comment réduire les bouchons de circulation et encourager les transports actifs et collectifs? Quelle part donner à l'intelligence artificielle et aux technologies émergentes? Quels rôles le génie peut-il jouer dans cette importante transition? Voici quelques-unes des questions auxquelles tentera de répondre un panel d'experts réunis autour de l'animateur Matthieu Dugal.

Ce forum sur la mobilité durable est organisé dans le cadre du Colloque annuel de l'Ordre, un événement qui réunit près de 500 ingénieurs.

Qui : Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal Alexandre Taillefer, associé principal, XPND Capital Karim Zaghib, directeur général du Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie d'Hydro-Québec Quoi : Forum sur la mobilité durable « Nos déplacements, aujourd'hui et demain » Quand : Mardi 8 mai 2018, à 8 h 30 Où : Palais des congrès de Montréal 1001, Place Jean-Paul Riopelle, Montréal Salle 517 BC

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 63 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie, ainsi qu'un organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme, conformité et intégrité dans l'intérêt du public. Pour plus d'information, consultez le site www.oiq.qc.ca.

Renseignements :

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec Aline Vandermeer, conseillère en communications, par téléphone au 514 845-6141, poste 3253 ou par courriel à avandermeer@oiq.qc.ca

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 08:03 et diffusé par :