Santé mentale : Faisons-nous une tête!

MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale et sous le thème « Faisons-nous une tête sur les services que nous voulons en santé mentale » l'Association des psychologues du Québec lance une vaste campagne pour sensibiliser la population et les décideurs sur cette importante question. C'est dans cet esprit que M. Charles Roy, président de l'Association des psychologues du Québec déclare : « Nous voulons que la qualité des services que nous souhaitons en santé mentale devienne réellement un enjeu de société. On cause, on sensibilise, on fait des annonces, mais que nous offre-t-on réellement en matière de services en santé mentale et surtout, que voulons-nous comme services publics? »

Pour aider la population à se faire une tête, l'Association des psychologues enverra à tous les partis politiques un questionnaire pour que ces derniers se positionnent officiellement sur les différents enjeux qui touchent la santé mentale. En parallèle à cette initiative et pour aider les décideurs à se faire une tête, le président de l'APQ démarre un blogue sur le site web du Hufftington Post pour lever le voile sur la réalité des services actuels en santé mentale, interpeller la population sur différents enjeux et recevoir ses commentaires et suggestions. Par exemple, avez-vous essayé d'avoir accès à un psychologue dans les services publics récemment? Y avez-vous réussi? Si oui, combien de temps d'attente vous a-t-il fallu tolérer? C'est un grand dialogue que l'APQ veut provoquer entre la population et les décideurs.

« Quand la population se fait une tête sur ce qu'elle veut, elle envoie un puissant message aux décideurs politiques. Cette année, la semaine de la santé mentale durera jusqu'au 1er octobre. » de conclure le président de l'APQ.

