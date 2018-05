/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement de l'édition spéciale 2007-2017 du Coup d'oeil Montréal, métropole culturelle/







MONTRÉAL, le 6 mai 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président du Comité de pilotage de Montréal, Métropole culturelle, Alexandre Taillefer, invitent les représentants des médias au lancement de l'édition spéciale 2007-2017 du Coup d'oeil Montréal, métropole culturelle.

L'événement aura lieu le lundi 7 mai à 10 h 30, à l'hôtel de ville, en présence des membres du Comité de pilotage :

Mme Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française,

Mme Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal,

L'Honorable Liza Frulla, présidente de Culture Montréal,

M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,

M. Sébastien Bérangé, vice-président des communications et des affaires publiques, CGI,

Mme Manuela Goya, secrétaire générale du Comité de pilotage.

Date : Lundi 7 mai 2018



Heure : 10 h 30



Lieu : Hall d'honneur de l'hôtel de Ville

275, rue Notre-Dame Est

Montréal

