/R E P R I S E -- Avis aux médias : Investissement important pour la société de transport de Trois-Rivières/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre du Commerce international et député de Saint-Maurice?Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, et le député de Trois-Rivières M. Jean-Denis Girard, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront d'importants investissements en mobilité.

Date : le lundi 7 mai 2018



Heure : 13 h 30



Lieu : Société de transport de Trois-Rivières

2000, rue Bellefeuille

Trois-Rivières (Québec)

