/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO)/







GATINEAU, QC, le 4 mai 2018 /CNW Telbec/ - La députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, et le député de Hull-Aylmer, M. Greg Fergus, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, vous invitent à une conférence de presse concernant le CREDDO.

Date : Le lundi 7 mai 2018



Heure : 9 h



Endroit : CREDDO

85, rue Victoria, bureau 116

Gatineau (Québec) J8X 2A3

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Caroline Renauld à l'adresse courriel suivante : caroline.renauld@economie.gouv.qc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Inscrivez-vous à la liste d'envoi de Développement économique Canada pour les régions du Québec et recevez par courriel les avis aux médias et les communiqués de presse dès leur parution : https://www.dec-ced.gc.ca/fra/nouvelles/liste-envoi/envoi.html.

SOURCE Cabinet du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 07:00 et diffusé par :